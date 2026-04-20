Previsió meteorològica
Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l'arribada d'una massa d'aire subtropical que dispararà els termòmetres, portarà calitja i provocarà ruixats acompanyats de tempesta al nord peninsular
Valentina Raffio
Encara som al mes d'abril i, segons apunten les previsions, aquesta setmana registrarem valors més propis d'un mes de juliol. És a dir, més de l'estiu que de la primavera. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l'arribada d'una massa d'aire càlid que deixarà temperatures entre 5 i 10 graus per sobre del normal per a aquestes dates a pràcticament tot Espanya i un marcat episodi de calitja que afectarà la qualitat de l'aire i la visibilitat. Tot apunta que els pròxims dies se superaran els 30 graus en àmplies àrees de l'est, el centre i el sud peninsular. En algunes zones del Cantàbric, del Sistema Ibèric i dels Pirineus s'espera la formació de ruixats acompanyats de tempesta que podran ser localment forts.
Aquest dilluns es perfila com un dia càlid a la península, amb pocs canvis respecte als dies anteriors i fins i tot amb lleugers ascensos en algunes zones com la vall de l'Ebre. Ciutats com Saragossa i Sevilla podrien arribar als 32 graus, mentre que Lleida i Múrcia rondaran els 31 graus. A les Canàries s'espera un descens notable després de la calor extrema de diumenge, quan es van arribar a registrar valors de fins a 37,7 graus a La Aldea de San Nicolás i 36 graus a Artenara, a Gran Canària. Durant la tarda de dilluns augmentarà la inestabilitat al nord i nord-est peninsular, amb tempestes a Navarra, la vall de l'Ebre, el Sistema Ibèric i els Pirineus. Aquestes tempestes podran ser localment fortes, amb possibilitat de calamarsa i ratxes intenses de vent.
L'arribada d'una massa d'aire d'origen subtropical també portarà un episodi de calitja que empitjorarà la qualitat de l'aire i afectarà la visibilitat
Dimarts es preveu l'arribada d'una massa d'aire molt càlid que, a més, serà una mica inestable, cosa que afavorirà la formació de tempestes més intenses i extenses. Aquestes es concentraran sobretot a Galícia, la serralada Cantàbrica i les zones pròximes al Sistema Ibèric i als Pirineus, tot i que també podrien aparèixer de manera més dispersa en altres punts de l'interior. Les tempestes podran anar acompanyades de ruixats intensos, calamarsa i ratxes molt fortes de vent. A més, es preveu la presència de pols en suspensió, cosa que donarà lloc a episodis de calitja que poden reduir la visibilitat i empitjorar la qualitat de l'aire. Les temperatures continuaran sent molt altes, i se superaran els 30 graus al centre, la vall de l'Ebre i gran part de la meitat sud, amb màximes de 33 a 34 graus a les valls del Guadalquivir i del Guadiana.
Alts i baixos en les temperatures
Dimecres es produirà un lleuger descens de les temperatures al nord i a l'oest de la península, especialment notable a la zona del Cantàbric. Tanmateix, a l'est peninsular les temperatures continuaran sent molt altes i fins i tot podrien augmentar, i se superaran novament els 32 graus en ciutats com Saragossa o Lleida. Aquell dia les tempestes seran menys freqüents que dimarts, però encara es podran desenvolupar en zones de muntanya del nord-est, especialment al Sistema Ibèric i als Pirineus. De cara a dijous, tot apunta que baixaran les temperatures a l'àrea mediterrània i a les Balears, però pujaran a la resta de la península, on es tornaran a superar els 30 graus al centre i al sud. A més, augmentarà la inestabilitat, amb possibilitat de tempestes a l'oest, algunes de les quals localment fortes.
Dijous s'espera un descens de les temperatures a l'àrea mediterrània i a les Balears i una pujada a la resta de la península
A partir de divendres i durant el cap de setmana augmenta la incertesa en la previsió. Hi ha la possibilitat que divendres baixin les temperatures a l'oest i al sud peninsular, tot i que això no està completament confirmat. Posteriorment, durant dissabte i diumenge, podria produir-se un nou ascens tèrmic. En qualsevol cas, l'ambient continuarà sent en general càlid per a l'època a la major part del país. També es contempla un possible augment de la inestabilitat, amb pluges i tempestes més probables al nord i a l'oest, que podrien ser localment intenses. A les Canàries, després de diversos dies amb nuvolositat al nord i algunes pluges febles, és probable que cap al final de la setmana pugin les temperatures i disminueixin les precipitacions, i es mantinguin els cels ennuvolats a les zones habituals de l'arxipèlag.
