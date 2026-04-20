Gairebé ningú la recorda: l’estació del metro de Barcelona que només va durar 22 anys
Amb motiu dels 80 anys de la seva obertura, recordem aquesta estació efímera i oblidada del metro de Barcelona
La Sindicatura de Barcelona demana preservar la memòria de l’antic orfenat Ciudad de los Muchachos
El Gran Casino de la Rabassada, abandonat durant 80 anys, surt a la venda per 1,7 milions
Aquest mes d’abril del 2026 es compleixen 80 anys de la posada en servei d’una de les estacions més efímeres del metro de Barcelona. Parlem de la desapareguda estació de Fernando (Ferran), que va ser inaugurada el 15 d’abril de 1946 i només va estar en funcionament durant 22 anys.
Tal com ha recordat la Fundació TMB en una publicació, l’estació de Fernando es va posar en marxa en el seu moment com a part de la prolongació de la llavors línia I del Gran Metro de Barcelona (Lesseps – Liceu),la primera línia de metro de la capital catalana.
La seva obertura va ser discreta. No hi va haver acte oficial d’inauguració, només un petit avís publicat a la premsa de l’ època va anunciar la posada en servei de l’estació juntament amb nous accessos a l’estació de Liceu, estació situada a només 145 metres.
Com era i on era
L’entrada a l’estació estava ubicada entre l’actual carrer Ferran i la Rambla. El seu disseny era senzill i funcional, amb una sola via, un únic vestíbul i parets blanques i bancs llargs de fusta.
El principal problema de Fernando va ser sempre la seva proximitat amb l’estació de Liceu. Totes dues quedaven tan a prop que, amb el pas del temps, es va considerar que les seves funcions s’encavalcaven. Per això, als anys 60, quan es van fusionar el Gran Metro amb el Ferrocarril Transversal i es va municipalitzar el servei, es van impulsar diversos canvis a la xarxa que van acabar amb el tancament de Fernando.
La decisió definitiva va arribar amb l’ ampliació del tram Liceu – Drassanes de l’actual L3, les obres del qual van començar el juny de 1965. La nova estació de Drassanes va obrir finalment el 14 de desembre de 1968. Poc abans d’aquesta inauguració, es va tancar l’estació de Fernando.
Tancament entre queixes veïnals
Segons recull la Fundació TMB, el tancament d’aquesta estació no va ser ben rebut per tot el món, Molts veïns de la zona utilitzaven habitualment la parada de Fernando i van enviar nombroses cartes de queixa tant a la companyia com a l’Ajuntament de Barcelona, algunes de les quals fins i tot van arribar a la premsa local de l’època. Igualment, l’estació va quedar fora de servei definitivament.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»