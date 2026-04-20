Assemblea dels bisbes
L'Església estudia aprovar un decret general de sancions als clergues acusats de pederàstia
Argüello recorda al Govern que l'acord de reparació a les víctimes recull el compromís d'atendre també els afectats per delictes sexuals en altres àmbits
Patricia Martín
El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), l'arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, ha volgut explicar aquest dilluns, en la inauguració de la 129a Assemblea Plenària de la institució, per què la jerarquia eclesial ha signat un acord amb el Govern per reparar les víctimes de la pederàstia: "L'Església ha volgut fer un pas més. Som conscients que, més enllà del nombre, els abusos comesos per persones consagrades a Déu són d'una enorme gravetat, trenquen una confiança sagrada i fereixen la fe dels petits. És un escàndol gravíssim davant del qual cal qualsevol excés en el reconeixement d'una obligació espiritual i moral, encara que els delictes hagin prescrit o el victimari hagi mort".
En el seu discurs, ha recordat que l'Església va posar en marxa, fa dos anys, el seu propi pla de reparació a les víctimes —del qual moltes desconfien—, i ha anunciat que els bisbes sotmetran a "discussió i possible aprovació" durant la plenària un decret general de sancions a clergues causants de delictes, a banda dels possibles procediments penals. Argüello no ha donat més pistes sobre aquest futur decret, però sí que ha volgut recordar al Govern que l'acord signat el gener passat "recull el compromís de reparar víctimes d'altres àmbits", no només religiosos.
En aquest sentit, ha subratllat que el Defensor del Poble, que és la institució que farà la proposta d'indemnització en el pla estatal, ha suggerit que també s'hauria de reparar les "víctimes de centres de menors" i que per a la desgravació fiscal de les indemnitzacions "caldrà que la condició de víctima sigui declarada per una autoritat pública". "Ens preocupa la insistència del Govern a no reconèixer les reparacions ja realitzades [per l'Església] i a insistir que tot comença ara, així com a reduir tota la reparació a indemnització econòmica", ha subratllat.
El pla estatal
"L'Església ha escoltat i acollit les víctimes, ha posat en marxa camins de reparació, de justícia restaurativa i ha indemnitzat, en molts casos, sense necessitat que cap govern li ho hagi imposat. Amb tot, reconeixem que hem de continuar millorant i creixent", ha conclòs.
Cal recordar que el Govern ha impulsat un pla de reparació independent perquè moltes víctimes desconfien de l'Església i de trobar en aquesta institució, que durant anys ha minimitzat i negat els abusos, la reparació que reclamen. Per això, en virtut de l'acord rubricat al gener, el ministeri de Justícia va obrir la setmana passada l'oficina on es rebran les sol·licituds de les víctimes i el Defensor del Poble ha creat la unitat que avaluarà les reclamacions i emetrà una proposta de reparació. El pla, per tant, ja ha fet els seus primers passos.
