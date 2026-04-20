Un jutge de Palma frena un fons voltor per fer fora uns llogaters
Una empresa va intentar el desnonament dels habitants d'un pis per impagament del lloguer, tot i que l'havien anat abonant cada mes
J.F. Mestre
L'Audiència de Palma ha desmuntat l'intent d'un fons voltor, que ha pretès expulsar de casa seva una parella, que viu en un pis des de fa deu anys, després d'arribar a un acord amb una entitat bancària per pagar el que es coneix com un lloguer social, que arribava a la xifra de 312 euros al mes.
Aquesta empresa, domiciliada a Madrid, és propietària de nombrosos pisos a Palma, que en la majoria dels casos formen part d'habitatges que van ser embargats als seus propietaris pels impagaments al banc. Aquest és el cas sobre el qual ara s'han pronunciat els tribunals, ja que es tracta d'una parella que en un moment determinat no va poder pagar les quotes del préstec, però que va arribar a un acord amb el banc per evitar sortir del domicili. Es va acordar que els llogaters abonarien una renda social, d'acord amb els seus ingressos econòmics, i d'aquesta manera es podien quedar al domicili. Aquest acord va quedar reflectit en un contracte de lloguer, que no era vitalici, sinó que incloïa una data de caducitat. El banc es va desfer de la propietat i la va cedir a una empresa que és considerada un fons voltor, ja que s'encarrega de la gestió d'habitatges que han estat embargats per impagaments. Quan es va vendre el pis, el nou propietari sabia que el comprava amb la presència d'uns llogaters. El negoci d'aquestes empreses no és el cobrament del lloguer social, sinó que la seva estratègia implica vendre posteriorment el pis a un preu més alt que el que han pagat. I de vegades la venda es fa quan el llogater continua residint al pis, encara que amb la intenció de fer-lo fora. Per a això es presenta una demanda al·legant que el contracte ja ha expirat i que la propietat no té cap intenció de renovar-lo. Per tant, els llogaters han d'abandonar el pis i entregar-lo al nou propietari, que ja no és el banc.
Tanmateix, l'Audiència ha frenat aquesta estratègia per desfer-se dels llogaters que estan residint en un pis abonant una renda molt baixa i que perjudica els seus interessos econòmics.
En aquest cas, que no és únic a Palma, els jutges donen validesa per damunt de tot a l'acord que van signar els llogaters amb el banc que va embargar la casa, que va ser acceptat pel fons voltor. A més, aquesta empresa ha anat acceptant el pagament del lloguer, encara que sigui mínim, per la qual cosa els magistrats entenen que no poden plantejar una demanda denunciant l'impagament de la renda, quan no és cert, encara que el contracte hagués conclòs.
En aquest cas la situació és encara més complexa, perquè el pis ja no pertany a aquest fons voltor, sinó que va ser venut a uns nous propietaris, que ara han vist com aquesta inversió per adquirir-lo pot resultar un fracàs, perquè no poden accedir a l'habitatge. De fet, els llogaters han estat pagant la renda mensual als propietaris, però aquests no la van acceptar i la van retornar. Els propietaris van enviar un burofax als estatjants dient que havien de marxar del domicili perquè el contracte havia conclòs.
El tribunal qüestiona l'estratègia que s'ha utilitzat per expulsar aquests llogaters. Se'ls va demandar per impagament de la renda, quan això no era cert, però existia la possibilitat de fer-los fora perquè el contracte de lloguer havia expirat i els estatjants no volien abandonar l'habitatge. Per tant, si els nous propietaris, que van comprar la casa sota aquesta situació complicada, pretenen accedir a l'habitatge, hauran de presentar una altra demanda als jutjats, al·legant altres motius diferents del que van defensar en aquest cas.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»