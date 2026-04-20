REVENJA
Mor l’home tirotejat en un bar del Poblenou
La víctima, coneguda com a Terminator, pertanyia a un clan de Montenegro i es trobava en cerca i captura acusat d’un assassinat.
El Periódico
L’home ingressat en un hospital de Barcelona des de dimarts passat en estat greu després de ser tirotejat a boca de canó a la terrassa d’una cafeteria on estava assegut al barri del Poblenou –cas que els Mossos investiguen com una revenja entre grups criminals– va morir ahir.
Fonts dels Mossos d’Esquadra van confirmar a l’agència Efe la mort de l’home, de 44 anys i van assenyalar que el cas s’investiga a partir d’ara com un delicte d’homicidi consumat. El tiroteig es va produir cap a les 15.50 hores de dimarts al passeig del Taulat, a l’altura del carrer Selva de Mar, al districte de Sant Martí.
Segons fonts pròximes al cas, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracti d’una revenja entre grups criminals, com l’assassinat a trets d’un home el juliol passat a Consell de Cent, en una disputa entre bandes rivals d’origen balcànic.
La víctima va rebre diversos impactes de bala quan prenia una consumició a la terrassa de la cafeteria Kibo, un local del Poblenou especialitzat en brunchs i còctels molt freqüentat per turistes i veïns de la zona.
A més, l’home també presentava un tall al coll, segons les mateixes fonts. Després de ser tirotejat, va ser atès per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment traslladat a l’Hospital del Mar en estat greu. Veïns del barri van explicar que la víctima vivia a la zona i era un client habitual del local on va ser tirotejat.
Segons va informar aquest diari, l’home assassinat és Krsto Vujic, conegut també com a Terminator, membre d’un dels clans de Montenegro que han convertit Barcelona en escenari de la seva particular batalla. Seria membre del clan Skaljar i estava en cerca i captura pel Tribunal Superior de Podgorica per narcotràfic i pertinença a una organització criminal, segons els mitjans montenegrins. També estava acusat de participar en l’assassinat de Šćepan Roganović, germà d’un alt dirigent del clan Kavac, a la ciutat d’Herceg Novi el 2020.
