Impunitat
El pederasta Josep Blay, més de 60 anys en contacte amb menors: "Els escolapis podrien haver-ho evitat, traslladaven el problema a una altra banda"
El sacerdot ha passat per una desena de col·legis diferents de l'Escola Pia de Catalunya
Guillem Sánchez
El que més dol a Meritxell, víctima del sacerdot Josep Blay a Igualada, és prendre consciència que els escolapis van anar canviant de col·legi el pederasta en lloc d'apartar-lo dels menors. Després d'abusar de Meritxell, a principis dels 90, Blay va ser traslladat a Alella. I en aquest municipi del Maresme, Blay va agredir sexualment quatre nenes, tal com relata el documental "La Fugida. Veritats Ocultes". En veure-ho per televisió —es va emetre per 3Cat el passat 24 de març—, Meritxell va confirmar una inquietud que sempre havia tingut al damunt: que Blay va continuar abusant després d'Igualada.
"És un sentiment d'impotència i culpabilitat, perquè això [els escolapis] podrien haver-ho evitat. Van treure el problema d'aquí i el van portar a un altre lloc. A mi no em va molestar més, però ho va fer a altres. És molt fort", raona.
Col·legis diferents
Segons explica una portaveu de l'Escola Pia de Catalunya, els docents de la congregació eren destinats als diferents col·legis de l'orde per períodes de tres anys. Les anomenades "obediències".
La primera obediència de Blay va començar a Granollers, el 1964. Segons dos exalumnes d'aquesta escola, Blay s'hi va comportar com un docent "violent", i fins i tot "sàdic". Però aquestes dues persones desconeixen si també va abusar sexualment d'algun dels seus companys.
El 1967 va començar la segona obediència, a Sitges. A la capital del Garraf consten els primers abusos sexuals de Blay. Els va patir Josep Cardeñoso, un dels protagonistes de "La Fugida. Veritats Ocultes", una coproducció de 3Cat, Ottokar i EL PERIÓDICO, que revela que l'encobriment de Blay per part de la seva germandat ha durat dècades. A Sitges, a més de violar Cardeñoso, també va apallissar un altre exalumne, Llorenç García.
Més escoles després de les alertes
La tercera obediència de Blay va ser a Moià, el 1970. A Moià hi va estar sis anys, fins al 1976. De Moià, Blay va anar a Tàrrega, on va exercir sis anys més. El 1985 Blay va ser destinat al col·legi de Caldes de Montbui. I el 1988 es va traslladar a Igualada fins al 1991. A Igualada va abusar de Meritxell, que va explicar a casa el que estava passant. L'àvia de Meritxell va alertar l'orde, i Blay va ser enviat a Alella.
A Alella, Blay alternava classes a l'escola amb la gestió dels cursos de catequesi a la parròquia del poble. Durant aquestes classes de preparació per a la primera comunió va agredir sexualment —com a mínim— quatre nenes de 8 anys.
Després de les protestes de les famílies d'aquestes menors, Blay va continuar en contacte amb menors de Tàrrega. El 2016 va ser localitzat per la mare d'una de les nenes en una escola de Balaguer. En aquest poble de Lleida, com a Alella, Blay continuava a càrrec dels cursos de catequesi.
Condemna
El juny del 2024 l'Audiència de Barcelona va condemnar Blay pels abusos perpetrats a Alella. Malgrat la sentència, la docusèrie "La Fugida. Veritats Ocultes" el va localitzar mesos després, a la tardor del 2024, a l'interior d'un col·legi de la zona alta de Barcelona, el novè que consta a aquest diari.
Blay acudia gairebé diàriament a aquesta escola, on coincidia amb menors de la mateixa edat que les seves víctimes d'Alella, per oficiar missa per a una comunitat de monges situada al mateix edifici. La direcció de l'escola, després de ser avisada de la condició de pederasta condemnat de Blay, va aclarir que desconeixia els seus antecedents, va subratllar que aquest religiós no feia cap activitat amb alumnes i va procedir a expulsar-lo immediatament d'un recinte escolar al qual li ha prohibit tornar.
Entre 1964 i 2024 Blay sempre ha estat en contacte amb menors. Segons un altre exalumne que ha contactat amb aquest diari, Blay, abans de la seva primera obediència a Granollers, també va exercir en un col·legi escolapi del carrer de Diputació de Barcelona. Seria el col·legi número deu. En total, més de sis dècades durant les quals ha estat per a alguns estudiants un bon professor i, per a altres, un religiós que s'apartava del seu predicament perquè va maltractar sexualment, físicament i psicològicament una xifra encara desconeguda de nens i nenes.
