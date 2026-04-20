Revenda de cites
Les estafes es disparen amb la regularització extraordinària de migrants: "Et costarà 60 euros una cita prèvia"
Màfies especialitzades es llancen a vendre cites prèvies per a les 400 oficines habilitades tot i ser gratuïtes
Roberto Bécares
La regularització extraordinària d'immigrants, que aquest dilluns ha donat el tret de sortida amb el procés per iniciar els tràmits, està disparant els fraus i les estafes tot i que la petició de cita prèvia és gratuïta per a una de les 400 oficines habilitades a Espanya: 30 oficines de la Seguretat Social; 371 de Correus i cinc oficines d'Estrangeria a Madrid, Alacant, València, Almeria i Múrcia.
"Te la puc reservar. El pagament es farà després de reservar la cita. Et costarà entre 50 i 60 euros", diu un venedor de cites per WhatsApp quan una persona li'n demana una per iniciar els tràmits a la província de Barcelona. A l'instant envia la captura d'una cita per a aquest mateix dilluns a les 16.10 en una oficina de Correus de l'Hospitalet de Llobregat.
A les oficines de La Farga de l'Hospitalet, centenars de persones amb cita prèvia feien cua aquest mateix matí per posar en marxa els tràmits. Alguns fins i tot havien passat la nit al centre comercial habilitat per fer les gestions. A Alacant, tal com ha comprovat aquest diari amb un altre revenedor, les cites oscil·laven entre els 25 i 30 euros.
Tot i que el Ministeri de Seguretat Social, Migracions i Inclusió ha insistit els últims dies que tots els tràmits són gratuïts, el desconeixement i la incertesa per fer el tràmit com més aviat millor estan fent que molts immigrants caiguin en les estafes, una cosa habitual durant els últims anys en la gestió administrativa de tràmits d'estrangeria.
Peticions d'asil, sol·licitud de Targetes d'Identificació d'Estrangers (TIE), del NIE o renovació de papers s'han convertit en un brou de cultiu per a les màfies, que operen amb bots informàtics per fer-se amb totes les cites i "col·lapsar" el sistema, tal com han denunciat advocats especialitzats en Estrangeria, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) i la UGT.
Amb el sistema pràcticament copat per aquests 'hackers' informàtics, els immigrants es veuen obligats a acudir a un mercat negre on el preu varia per com de ràpid s'obtindrà la cita o la demanda que n'hi hagi en aquell moment. La seva venda es fa per multitud de canals, des de grups de Facebook o Telegram d'immigrants fins a Wallapop o Milanuncios, o fins i tot en locutoris.
