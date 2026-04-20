Sandy Brunner, arquitecta suïssa resident a Barcelona: "Cal prioritzar la vivenda assequible"
L’arquitecta suïssa Sandy Brunner va arribar a Barcelona el 2001 després d’estudiar a l’ETH de Zuric i Lausana. El 2004 va fundar Studio sbA, un estudi internacional amb seu a Barcelona, centrat en una arquitectura i disseny d’interiors sostenibles i orientats a les persones. El 2011 va crear Urbanvisor, una agència de visites d’arquitectura des de la qual ofereix una mirada experta sobre l’evolució urbana de Barcelona i els seus models innovadors de ciutat, com les superilles i els eixos verds.
¿Per què va triar Barcelona?
Barcelona oferia la barreja perfecta: una ciutat mediterrània amb una llum generosa, un vibrant esperit llatí i una combinació única d’energia catalana i esperit emprenedor. Poc després de decidir mudar-me, vaig descobrir que el meu avi també havia emigrat a Barcelona a principis del segle XX a la recerca de feina i noves oportunitats. D’alguna manera, la meva família sempre ha mantingut una connexió amb el Mediterrani, i viure aquí ara és com continuar una història que va començar silenciosament fa generacions.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Barcelona és prou gran com per oferir inspiració cada dia, però alhora prou petita com per poder-te trobar amics pel carrer i sentir-te com a casa. M’agrada especialment la diversitat d’espais públics ben cuidats que hi ha a tota la ciutat, així com la possibilitat de viure i treballar a poca distància gràcies a una planificació d’usos mixtos ben resolta. A tot això s’hi suma la calidesa de la cultura local, que m’ha facilitat fer amistats i integrar-me amb rapidesa.
¿Quins aspectes de la ciutat s’han de millorar? ¿Com?
Barcelona necessita prioritzar la vivenda assequible mitjançant la col·laboració publicoprivada i una administració més àgil. La vivenda cooperativa és una via prometedora per ampliar l’oferta de forma sostenible. També és urgent avançar en l’adaptació urbanística climàtica i saludable i gestionar el turisme amb criteris clars i sostenibles per protegir la qualitat de vida a la ciutat.
¿Què espera de Barcelona en els pròxims anys?
Barcelona té un gran potencial per convertir-se en una ciutat més sostenible i atractiva, un lloc on els residents puguin prosperar mentre els visitants internacionals i els nouvinguts s’integrin de manera respectuosa. La combinació d’una planificació urbana acurada i una participació comunitària activa, podria convertir Barcelona en un model de vida urbana que equilibri creixement, cultura i qualitat de vida.
¿Què és el que més troba a faltar? I, d’altra banda, ¿quina ciutat sent com la seva ciutat?
El que més trobo a faltar és el sistema polític suís, amb la seva forta tradició de democràcia directa i de participació ciutadana. Pel que fa a "la meva ciutat», diria que em sento vinculada a tots els llocs on he viscut.
