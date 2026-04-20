Previsió meteorològica
Setmana de Sant Jordi d’extrems a Catalunya: matins per sobre dels 30 graus i tardes ennuvolades i amb possibles tempestes
El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de la formació de xàfecs acompanyats de tempesta durant les tardes i «fins com a mínim dijous» a les comarques pirinenques i diversos punts de l’interior
Valentina Raffio
Catalunya s’endinsa en una de les setmanes més especials de l’any, la de Sant Jordi, amb un pronòstic meteorològic poc habitual i, fins a cert punt, una mica confús. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que entre dilluns i «fins a com a mínim dijous», quan se celebra la Diada de llibres i roses, el temps oscil·larà entre matins amb temperatures molt altes per a l’època i màximes de fins a 30 graus i tardes en què, per contrast, s’obriran pas els núvols i, en alguns punts, també podrien prendre protagonisme xàfecs acompanyats de tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent. Aquests fenòmens seran especialment prevalents a les comarques pirinenques i en punts de l’interior i, segons afirmen els meteoròlegs, tendiran a formar-se a la tarda.
Aquest dilluns es perfila com una jornada estable en bona part del territori català, amb màximes que vorejaran els 30 graus en diversos punts de l’interior, sobretot a la província de Lleida, i que deixaran valors pròxims als 25 graus en àmplies zones del litoral. Durant el matí tot apunta que es registraran cels serens tot i que després, de cara a la tarda, els núvols s’aniran obrint pas. A la tarda s’han activat avisos per intensitat de pluges a diverses comarques catalanes com l’Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona i la Selva davant precipitacions que podrien descarregar amb força en períodes de tot just 30 minuts.
Aquesta mateixa dinàmica es repetirà durant la resta de la setmana. Els models apunten que durant els matins prevaldrà el bon temps en gran part del territori i que a la tarda es formaran núvols i possibles xàfecs en diversos punts. De moment, tot apunta que les comarques pirinenques i d’interior seran les més afectades per aquestes pluges de tarda que, ocasionalment, podrien arribar acompanyades de tempestes, calamarsa i forts vents. La situació, que també es donarà en diversos punts del nord peninsular, es repetirà fins com a mínim dijous que ve. «Tenim per davant uns dies amb formació de núvols de tempesta amb tempestes de tarda com a mínim fins a la diada de Sant Jordi», afirmen des del Meteocat.
A Barcelona, on cada any milers de persones es desplacen per assistir a les firmes de llibres de Sant Jordi i passejar per una ciutat envoltada de roses, tot apunta que dijous el temps serà relativament estable. S’espera que les temperatures es mantinguin en la línia dels últims dies, amb valors per sobre del normal per a l’època. La jornada podria estar marcada per la presència d’intervals de núvols, però, en principi, sense cap episodi d’inestabilitat atmosfèrica a la vista. Amb una mica de sort, si els pronòstics es confirmen, la ciutat viurà un Sant Jordi de bon temps.
