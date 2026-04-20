Demanda independentista
Quan Tabarca va formar part d'Elx... i de Barcelona
L'illa no va formar part d'Alacant fins a finals del segle XVIII i la seva insularitat n'ha marcat l'ambigüitat administrativa
Manuel Lillo
La demanda dels veïns de Tabarca d'independitzar-se parcialment de l'Ajuntament d'Alacant i convertir-se en una entitat menor sumaria, en cas de materialitzar-se, un nou estatus territorial dels molts que ha ostentat l'illa al llarg de la seva història. A vuit quilòmetres de Santa Pola i a vint d'Alacant, la insularitat del lloc el converteix en singular, també a nivell administratiu i fins i tot nominal.
La primera referència toponímica escrita localitzada de l'illa correspon al geògraf grec Estrabó, de fa aproximadament dos mil·lennis, quan es refereix a Planesia. Gregori Mayans, erudit del segle XVIII, vinculava aquesta denominació a una illa gairebé homònima prop de Marsella (Planier), perquè els marsellesos, colons dels grecs, haurien habitat el terreny. Una altra interpretació del mateix intel·lectual és que Planesia, en lloc de ser sinònim de «plana», tal com s'ha acostumat a pensar (Tabarca també és coneguda com l'«illa plana»), significaria «perillosa», en relació amb els esculls que presenta.
Segons José Luis González Arpide, autor de l'exhaustiva obra Los tabarquinos, que va publicar l'Instituto Gil-Albert el 2002, l'arribada dels romans a l'illa va ser seguida del rebateig com a Planària a causa, ara sí, de la seva condició planera, i també de la similitud amb el nom de l'illa corsa Pianosa. Un altre geògraf, aquest àrab i del segle XII, Al Edrisi, es va referir a l'illa com a Planasia.
Més endavant, els estudiosos detecten proves documentals amb el nom d'«illa de Santa Pola» a partir del segle XV i que persistiria fins al segle XVIII, quan va adquirir el nom de Nova Tabarca amb la consumació de la seva adhesió al municipi d'Alacant.
Administració
Pel que fa a la seva definició territorial, aquesta va tenir relació històrica amb el seu entorn geogràfic: el d'Elx i Santa Pola. L'últim municipi, que en bona part corresponia al que es va conèixer com a Portus Illicitanus, es va separar definitivament d'Elx el 1835. A això es deu que des d'aquesta ciutat es consideri l'illa de Tabarca com un territori propi o, com a mínim, proper.
Tal com escriu González Arpide, «la vila d'Elx, des de temps immemorial, es considera propietària de l'illa de Santa Pola, exercint-ne ple domini, patint els mateixos efectes i disposant de les mateixes prerrogatives que la vila posseeix amb el pas dels segles». Això és així des de la conquesta cristiana del segle XIII, primer a mans castellanes i posteriorment de la Corona d'Aragó a partir de principis de la centúria següent.
La primera evidència de la pertinença de Tabarca a Elx és un escrit de 1337, en què Ramon Berenguer, fill del monarca Jaume II, que havia rebut la donació d'Elx i Crevillent per part del seu pare, concedia la llicència al Consell de la vila il·licitana per edificar una torre a l'illa que no es va arribar a construir.
Campanya bèl·lica
A finals d'aquell segle XIV, la vila d'Elx, i per tant Tabarca, van ser venudes a Barcelona pel seu propietari, l'infant (i posteriorment rei) Martí l'Humà, per fer front a les conseqüències econòmiques de la campanya bèl·lica de Sicília. Entre 1392 i 1473, l'illa va formar part de l'actual capital catalana, tot i que el Consell d'Elx va continuar funcionant. Posteriorment, el rei Joan II va confiscar la vila d'Elx després d'un conflicte amb la noblesa barcelonina i el territori, Tabarca inclosa, va recuperar el seu estatus anterior, malgrat que va ser donat al noble castellà Gutierre de Cárdenas en virtut d'un altre tractat medieval que els il·licitans van rebutjar.
Etapa alacantina
Ja en aquells segles, Elx i Alacant litigaven pels permisos de pesca als voltants de Tabarca, cosa que es pot identificar com l'origen de la disputa pel domini d'una illa assetjada, també, pels atacs de la pirateria musulmana que van motivar, de fet, la repoblació definitiva de Tabarca amb l'arribada dels genovesos rescatats de la Tabarka tunisiana el 1770. En aquell moment va passar a formar part del terme d'Alacant, amb el caràcter de pedania, malgrat les reivindicacions d'Elx per ordre del monarca Carles III.
Els genovesos que van repoblar l'illa procedien d'una illa africana (d'on van ser convertits en esclaus per un governant tunisià) que formava part de la república genovesa, que es va integrar en la unificació de l'actual estat italià. Els nous tabarquins, que encara conserven els seus cognoms d'origen, van poblar l'illa amb la creença de les autoritats que l'assentament la protegiria dels atacs pirates.
Va ser així com es va desenvolupar un poblat convencional, amb cases, església i elements defensius com les muralles. I va ser quan es va adoptar el nom de Nova Tabarca, forjant una identitat que encara perdura. Les seves condicions, tanmateix, mai no van ser les millors per habitar-hi. L'illa va quedar sota el control d'un governador militar nomenat per la monarquia en la seva situació de plaça forta, tot i que la seva dependència d'Alacant era evident.
Amb la desaparició de la figura del governador militar el 1850, l'illa quedava encara més a expenses de l'Ajuntament alacantí per garantir serveis. Un fet que es va fer notar en el retard d'infraestructures tan elementals com el cementiri en una illa on els cossos descansaven gairebé a l'aire lliure. La figura del pedani, instaurada a la segona meitat del segle XIX, va desaparèixer el 2015 per decisió de l'Ajuntament d'Alacant, aleshores governat per un nou tripartit d'esquerres, que el considerava com un sistema de representació «obsolet».
L'última persona a exercir aquest càrrec va ser Cayetano García entre 1995 i 2015. Creu que l'eliminació d'aquesta figura va ser «perjudicial», perquè «abans una persona s'encarregava dels assumptes de l'illa i ara no ho fa ningú». Fruit d'aquella desaparició va ser la creació de l'associació de veïns, liderada per Carmen Martí, «per tenir intermediaris que estiguessin connectats amb l'Ajuntament».
La constitució de Tabarca com a entitat local menor, una reivindicació promoguda per la majoria dels residents, la dotaria d'un «president», que exerciria les funcions d'alcalde juntament amb els seus «vocals», com si fossin regidors. Una solució que des de l'entitat veïnal persegueixen per sentir-se «abandonats» des d'Alacant i que l'antic alcalde pedani considera «molt esbojarrada», perquè entén que l'illa «no recapta prou impostos».
Des de la desaparició de l'alcalde pedani s'han celebrat, de manera interrompuda, set sessions ordinàries de comissions sobre l'illa de Tabarca. La primera va ser el 2019 i l'última va tenir lloc el 5 de maig de 2025. El resultat d'aquest òrgan no ha estat satisfactori tampoc per als veïns, que busquen un estatus territorial més ambiciós per a l'illa i poder adquirir quotes d'autogovern després d'una història de molts canvis.
