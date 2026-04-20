Tempestes aquest dilluns a Catalunya: avisos per pluges en aquestes comarques

Gent sota una tempesta a Barcelona.

Andrea Valenzuela García

Les pluges han estat protagonistes del cap de setmana en algunes parts de Catalunya; tanmateix, en moltes altres zones hi ha predominat un ambient assolellat i, a la major part del territori, la calor. Aquesta tendència es preveu que sigui similar durant aquests pròxims dies, fins dijous com a mínim.

Tot i que les precipitacions no són generalitzades, per a aquest dilluns el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja en algunes comarques.

Previsió meteorològica per a aquest dilluns

Aquest dilluns, Catalunya s'ha llevat amb bancs de boira en alguns punts del litoral, que han anat desapareixent, per deixar un matí amb un cel serè.

Les temperatures continuen sent elevades, tot i que podrien baixar lleugerament, excepte a Ponent i a Terres de l'Ebre, on probablement se superaran els 30 ºC.

El vent serà fluix, de direcció variable, i a la tarda predominarà la component sud, amb intervals d'intensitat moderada.

Avisos del Meteocat per pluja intensa

S'esperen ruixats al terç nord a partir del migdia, que a la tarda s'estendran a la meitat nord i al sud de Catalunya. En general, seran d'intensitat feble, tot i que en punts del Pirineu i del Prepirineu es preveuen quantitats abundants, acompanyades de tempesta i calamarsa. La cota de neu al voltant dels 2.700 metres.

Fins i tot el Meteocat ha activat avisos per intensitat de la pluja a les comarques de Barcelona del Berguedà, Lluçanès i Osona; i a les de Girona del Ripollès, Garrotxa, Selva i Alt Empordà. En aquestes, s'espera acumular en 30 minuts més de 20 mm.

Dimarts amb ruixats i tempestes

La previsió meteorològica per a dimarts és d'una jornada amb un cel serè i alguns núvols baixos.

El valor dels termòmetres no experimentarà canvis, de manera que l'ambient continuarà sent càlid.

A partir del migdia es preveuen ruixats febles acompanyats de tempesta al Pirineu i al Prepirineu, tot i que amb probabilitat que siguin localment forts. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.800 metres.

El vent serà fluix, de direcció variable.

Dimecres fins a 32 ºC

El dimecres s'espera un dia ennuvolat, tot i que a partir del migdia podria ser majoritàriament assolellat.

Les temperatures pujaran respecte del dia anterior; fins i tot es podrien superar els 30 ºC en algunes zones de la província de Lleida, arribant fins a 31 ºC a Balaguer (a la comarca de la Noguera), i a 32 ºC a la ciutat de Lleida (Segrià).

Així i tot, els ruixats continuaran sent els protagonistes al Pirineu i al Prepirineu, puntualment acompanyats de tempesta. Tanmateix, la intensitat podria ser menor i les quantitats acumulades seran escasses.

El vent serà fluix de direcció variable i a la tarda podria augmentar ocasionalment la intensitat.

CCOO convoca vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el 30 d'abril al migdia i el 3 de maig durant tota la jornada

La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Descarrila un tramvia després de xocar amb un camió a Sant Just Desvern

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

