Albiol anuncia el primer menjador social municipal per al 2027 / Zowy Voeten

Gerardo Santos

Badalona

Després de mesos d’incertesa, l’Ajuntament de Badalona ha donat a conèixer la localització del primer menjador social municipal de la ciutat. Situat en el número 341 del carrer Alfons XIII (al barri de Sant Roc), donarà servei a 32 persones en dos torns de menjars, els 365 dies de l’any, segons va explicar ahir l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol: "Fer un menjador social municipal no és una qüestió de dretes ni d’esquerres, sinó de sentit comú i sensibilitat social", va declarar el regidor popular.

Malgrat que des de fa temps el govern d’Albiol ja explicava que estava buscant un lloc a la ciutat per instal·lar el menjador, el primer anunci oficial no va arribar fins a finals de març. Albiol va aprofitar la realització d’un ple extraordinari sobre pobresa i sensellarisme, arran de les morts de persones que dormen al carrer a la ciutat, per donar a conèixer els primers detalls de la iniciativa.

Durant aquell ple, l’alcalde va assegurar que el centre seria "100% municipal". Ahir va detallar que no serà el mateix Ajuntament qui gestionarà el menjador, sinó que se n’encarregarà "alguna entitat social", mitjançant algun tipus de fórmula que no va ser detallada. També era sabut que el servei s’ubicarà en un local de dues plantes i que disposarà d’una superfície total de 262 metres quadrats útils, "concebuts per garantir un servei funcional i adaptat a les necessitats dels usuaris". El pressupost aproximat del menjador és de 300.000 euros i el govern d’Albiol va indicar que el nombre de places projectat respon a la intenció de "no crear un problema d’aglomeracions que afecti els veïns de l’entorn".

