Seccions

BCN demana al comissari d’Habitatge que la UE tingui en compte les ciutats

Collboni rep Dan Jørgensen i li reclama que la futura llei d’habitatge assequible aporti suport i diners per intervenir en les zones tensionades.

Dan Jørgensen, ahir. | ZOWY VOETEN

NAÏM AIT FONOLLÀ

Barcelona

Barcelona vol que la crisi d’habitatge deixi de tractar-se com un problema estrictament local i passi a ocupar un lloc a l’agenda europea. Aquest va ser el missatge que l’alcalde, Jaume Collboni, va llançar ahir després de reunir-se amb el comissari europeu d’Energia i Habitatge, Dan Jørgensen. En una compareixença a l’ajuntament, tots dos van coincidir en una mateixa idea de fons: l’encariment del lloguer i de la compra s’ha convertit en una crisi compartida per bona part de les ciutats europees.

Collboni va defensar que Barcelona ha sigut una de les ciutats que més han pressionat per portar el problema a Brussel·les i va situar la reunió dins d’aquest pols institucional. Va recordar el paper de la xarxa Mayors for Housing, impulsada per diverses capitals europees, i va afirmar que davant d’"un problema que és europeu" hi ha d’haver també "una resposta europea". L’alcalde va aprofitar per reivindicar les mesures aplicades a Barcelona a l’empara de la legislació espanyola i catalana, especialment la regulació de preus a les zones tensionades i la decisió de no renovar les llicències de pisos turístics a partir del 2028.

Més regulació i recursos

La seva reclamació a la CE es resumeix en dues paraules: regulació i recursos. Segons va explicar Collboni, la posició de Barcelona davant la futura Affordable Housing Act (Llei d’Habitatge Assequible) se centra en el respecte a l’autonomia local i al principi de subsidiarietat, reconeixement del valor de les zones de mercat tensionat com a eina regulatòria i reserva de partides europees específiques per construir, rehabilitar i comprar habitatge. El regidor socialista va assegurar que Barcelona ha mobilitzat en el període actual 310 milions d’euros procedents de finançament europeu directament o indirecta.

