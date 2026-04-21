Publicat a ‘Nature Medicine’
L’hospital de la Vall d’Hebron identifica un «senyal clar de correlació» entre l’exposició a un pesticida i el càncer de còlon en joves
Investigadors de l’hospital català descobreixen un possible nou factor de risc en l’aparició de tumors primerencs: l’exposició a l’herbicida picloram
Patricia Martín
El càncer de còlon és el tercer tumor més freqüent al món i el 90% dels casos es diagnostiquen en persones més grans de 50 anys. No obstant, en els últims anys els oncòlegs han observat un preocupant increment de tumors d’inici primerenc (EOCRC, per les sigles en anglès), que els investigadors atribueixen a un estil de vida no saludable, relacionat amb la mala alimentació, els ultraprocessats o el tabac. En aquest context, investigadors de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) han trobat un possible nou factor de risc: l’exposició al pesticida picloram, un herbicida d’ús estès que es va començar a utilitzar en la dècada dels 60.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors han analitzat les marques epigenètiques, aquelles que activen o desactiven gens, sense canviar la seqüència de l’ADN. «Si imaginem el genoma com un llibre, les marques epigenètiques no canvien el text, sinó que funcionen com a pòstits o marcadors que assenyalen quins capítols s’han de llegir i quins s’han de saltar. A més, aquests pòstits poden afegir-se o treure’s segons l’entorn i l’estil de vida, com l’alimentació, l’estrès i l’exposició a tòxics, influint en com s’interpreta el mateix llibre al llarg del temps», explica Jose Antonio Seoane, cap del Grup de Biologia Computacional del Càncer del VHIO i investigador sènior de l’estudi que es publica aquest dimarts a ‘Nature Medicine’.
Per estudiar la importància de l’exposoma, és a dir, l’exposició ambiental i l’estil de vida i la seva possible relació amb el desenvolupament de càncer de còlon d’inici primerenc, l’equip va crear unes puntuacions de risc basades en les marques epigenètiques de l’ADN, que reflecteixen l’exposició a factors de risc. I va comparar aquestes puntuacions entre els casos de càncer colorectal en menors de 50 anys i els d’aparició més tardana.
El senyal «molt clar»
L’anàlisi ha permès descobrir «diferències significatives en les firmes epigenètiques associades a la dieta, el tabac i l’exposició a pesticides», segons explica al seu torn Silvana Maas, investigadora postdoctoral del Grup de Biologia Computacional del VHIO i primera autora d’aquest estudi. En concret, els investigadors han trobat «un senyal molt clar de correlació entre l’exposició al pesticida picloram i el càncer colorectal d’inici primerenc».
Per corroborar el descobriment, el VHIO ha estudiat també les bases de dades poblacionals de persones amb càncer i l’ús de pesticides per comtats, als EUA, i ha conclòs que hi ha més incidència de càncer de còlon en joves en aquells territoris amb més utilització del pesticida, fins i tot després de tenir en compte factors socioeconòmics i l’ús d’altres pesticides. La possible explicació és que picloram es va començar a utilitzar a mitjans de la dècada dels 60, així que els pacients amb càncer més grans no van estar exposats durant la seva infància, a diferència dels casos en menors de 50 anys.
Les mutacions
Finalment, els investigadors han analitzat les característiques moleculars dels tumors exposats al picloram. «Vam observar que els tumors amb alta exposició al pesticida tenien menys mutacions en el gen APC, que regula la via relacionada amb el creixement cel·lular. Això suggereix que l’exposició al picloram podria afavorir el desenvolupament del càncer per mecanismes no lligats a mutacions a APC», explica Seoane.
Segons el seu parer, en conjunt la investigació «no només identifica components de l’exposoma, a partir d’empremtes epigenètiques, que podrien contribuir al desenvolupament de càncer; sinó que també assenta una base sòlida per abordar les exposicions ambientals i els factors relacionats amb l’estil de vida, a fi de reduir el risc i impulsar intervencions preventives tant a nivell individual com de polítiques públiques». Tot i així, admet que «serà necessari continuar investigant per confirmar si l’exposició al picloram està realment darrere del desenvolupament primerenc del tumor».
La tasca pendent
Coincideix amb aquesta opinió Robin Mesnage, investigador visitant del King’s College de Londres, que en declaracions a SMC Espanya indica que el treball de la Vall d’Hebron és «fascinant i planteja una hipòtesi plausible», però encara no es pot concloure que el «picloram causi aquests càncers» perquè «l’exposició no es va mesurar directament en els subjectes».
«A més, hem de tenir en compte la naturalesa de la substància. No s’ha trobat que el picloram tingui propietats carcinògenes en les proves regulatòries. No obstant, històricament solia estar contaminat amb substàncies carcinògenes. És possible que qualsevol efecte observat fos degut a aquesta contaminació i no al picloram per si mateix, un problema que s’hauria d’haver resolt en gran manera en la fabricació moderna». Per tant, segons la seva opinió, «cal més feina, amb dades d’exposició directa i dissenys longitudinals, per establir afirmacions causals».
