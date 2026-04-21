Cevasa, Visoren i Copcisa pugnen pel concurs d’habitatge del Govern
Un total de vuit empreses competeixen per la construcció de 1.940 pisos sobre sòl públic de lloguer assequible repartits en 23 municipis. Tres opten a tots els lots de la licitació.
Sabina Feijóo Macedo
La plataforma de contractació de la Generalitat va publicar ahir la llista de les vuit empreses que s’han presentat al primer concurs públic per construir habitatge assequible sobre sòl públic, dins del projecte impulsat per la Conselleria de Territori i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El concurs permetrà la transmissió d’un dret de superfície a 75 anys, amb l’objectiu de promoure 1.940 habitatges públics de lloguer assequible repartits en 23 municipis, segons va anunciar el Govern al gener.
Segons l’acta de la comissió d’avaluació, s’han registrat les candidatures següents: UTE Genius Metropolitan BCN, Landetic, Visoren Copisa Viviendas, Copcisa, Fundación Privada Salas por la Accesibilidad, Compañía Española de Viviendas en Alquiler (Cevasa), Downforce Investments i Evolvere.
El procés ha despertat l’interès de perfils molt diversos. Entre les aliances amb fort suport financer figura l’UTE Genius Metropolitan BCN, la unió entre el fons d’inversió Genius Insulae i la promotora Metropolitan House, que se centra en el desenvolupament d’habitatge protegit de lloguer i preveu captar fins a 250 milions d’inversors. També hi ha empreses amb una llarga trajectòria en construcció a Catalunya, com Copcisa, Copisa o Visoren. De fet, aquestes dues últimes s’han presentat com a UTE. Per la seva singularitat, destaca la candidatura de Cevasa, una de les poques companyies cotitzades especialitzades en habitatge assequible.
Sense ànim de lucre
La Fundació Salas és una entitat sense ànim de lucre amb àmplia implantació a Catalunya. Downforce Investments, amb seu a Barcelona i vinculada a Sacresa, es dedica igualment a la promoció immobiliària mentre que Evolve es descriu com una empresa "capaç de desenvolupar habitatge de manera ràpida i a baix cost".
D’un total de vuit licitadors, tres –Landetic, Visoren Copisa i Evolvere– s’han presentat a totes les agrupacions del primer concurs de la reserva pública. Dels altres cinc licitadors, tres s’han presentat a l’Agrupació 2 i dos a l’Agrupació 1. El termini per presentar les ofertes finalitzava dimecres de la setmana passada.
