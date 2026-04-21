Els veïns proposen densificar les Tres Xemeneies amb pisos socials més petits
La Generalitat i els moviments socials posen sobre la taula construir més habitatge de protecció oficial en aquesta zona de Sant Adrià, sense augmentar la superfície del sòl.
Jordi Ribalaygue
L’operació perquè la central tèrmica desmantellada de les Tres Xemeneies revifi com un complex de la indústria audiovisual entre la desembocadura del riu Besòs i la platja anirà acompanyada de la construcció des de zero d’un barri nou. El projecte que el Govern va aprovar el 2023 després d’una llarga concepció precisa quants domicilis es crearan sobre l’única franja que es manté deshabitada a la costa pròxima a Barcelona. Fins ara, contempla que s’erigeixin 1.783 llars on ara no n’hi ha cap, dividides entre 1.069 de promoció privada i 714 de protecció oficial. No obstant, els pisos que acabin fent-se podrien superar els de la planificació vigent, després que el moviment veïnal i la Generalitat hagin mostrat predisposició a buscar com augmentar els habitatges socials dels terrenys per urbanitzar, en el límit entre Sant Adrià de Besòs i Badalona.
La revisió va en línia amb l’aposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, de "densificar" les ciutats per "construir tant habitatge com càpiga". El Consorci del Besòs –l’òrgan encarregat d’executar la reforma entorn de la planta elèctrica– estudia traslladar aquesta premissa a les Tres Xemeneies, on encara no han començat a aixecar-se els primers blocs del veïnat, que es vol culminar a mitjans de la dècada vinent. Badalona i Sant Adrià apunten que s’està avaluant incrementar el nombre de pisos de protecció oficial sense ampliar la superfície que se’ls reserva. Són 74.121 m2 de sostre, el 40% dels 185.302 m2 de pisos nous que s’auguren en les 32,3 hectàrees del sector. El 60% restant serà de construcció privada.
Iguals percentatges
Els impulsors de la remodelació de l’antiga central i la construcció del nou veïnat no pensen tocar els percentatges dels dos règims d’habitatge ni tampoc l’extensió que se’ls destina. En cas de canviar-lo, caldria reobrir el Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies i sotmetre’l a discussió i aprovació de nou. "S’allargaria molt", adverteixen fonts coneixedores. La Generalitat i les altres administracions implicades aspiren que les primeres obres per condicionar el barri i el pol tecnològic comencin el 2027.
La proposta per augmentar la densitat d’habitatges de protecció oficial als voltants de les Tres Xemeneies es recull en un acord que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va presentar a principis de mes. El subscriuen la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs (CVBB) i el Consorci del Besòs.
