Europa accelera en la seva missió a Mart
L’Agència Espacial Europea (ESA) anuncia que la NASA ha començat a implementar els seus sistemes de recolzament per al projecte i que ha seleccionat un coet de SpaceX per al llançament.
Valentina Raffio
Europa trepitja l'accelerador en la seva carrera cap a Mart. L'Agència Espacial Europea (ESA) anuncia que per fi, després de diversos anys de retard, ruptures diplomàtiques i un tsunami geopolític, la seva primera gran missió a Mart s'endinsa en la fase decisiva del seu desenvolupament. El projecte, que originalment s'estava desenvolupant al costat de Rússia, es realitzarà ara al costat de la NASA, que ha anunciat que ja està implantant els sistemes de recolzament del rover Rosalind Franklin, el 'hardware' a bord d'aquest rover marcià, el sistema de propulsió per a la plataforma d'aterratge i diversos elements científics de la missió.
Els impulsors del projecte també han anunciat l'elecció del coet Falcon Heavy de SpaceX com a vehicle de llançament per a aquest emblemàtic projecte que, si no sorgeixen nous contratemps, s'enlairarà "no abans de finals del 2028". "Buscarem signes de vida al planeta vermell", afirmen entusiasmats els impulsors d'aquest projecte.
Excavació de dos metres
La primera missió europea a Mart desplegarà per primera vegada "un sofisticat sistema de perforació" capaç d'excavar fins a dos metres al sòl marcià. Segons explica els especialistes, en un entorn on la superfície està exposada a intensos nivells de radiació i processos químics que degraden la matèria orgànica, excavar sota terra es converteix en la millor estratègia per trobar possibles biomarcadors de vida passada o present. És just allà on el rover Rosalind Franklin, batejat en honor a la científica que va descobrir l'estructura de doble hèlix de l'ADN, extraurà mostres d'una regió que en el passat va allotjar aigua líquida i les analitzarà directament en un laboratori a bord equipat amb instruments d'última generació per identificar possibles ingredients relacionats amb l'aparició de la vida.
La missió acumula gairebé una dècada de retards. Les primeres estimacions apuntaven que havia d'estar llesta per al 2018 però, per qüestions tècniques, es va ajornar fins al 2020. Aquell any, a causa de la pandèmia de Covid-19, el projecte va aconseguir una pròrroga de dos anys més per ultimar-ne el desenvolupament. Tot havia d'estar a punt per al 2022 però, després de la invasió d'Ucraïna i l'escala de tensions amb Rússia, Europa i el seu soci rus Rocosmos van trencar llaços i la missió va tornar a quedar en l'aire. No va ser fins al 2024 que els impulsors del projecte van aconseguir firmar una aliança amb NASA per revifar l'esperit d'aquesta missió, acabar de perfilar els últims components i preparar el llançament rumb a Mart. I és allà, en què tots esperen que sigui l'última fase del projecte, on ens trobem ara mateix.
Rosalind Franklin és una missió europea però, com passa amb tots els projectes espacials, inclòs el programa lunar Artemis, requereix la col·laboració de diversos socis per completar tots els elements de la missió. En aquest cas són els Estats Units qui ha substituït Rússia i que, segons ha anunciat, proporcionarà alguns dels sistemes essencials per garantir l'èxit de la missió. Entre aquests destaquen els motors de frenada necessaris per a l'aterratge, les unitats d'escalfament que permetran al rover suportar les extremes condicions tèrmiques del planeta vermell, diversos components d'electrònica especialitzada per al correcte funcionament del robot i diferents elements científics per a l'anàlisi de les mostres. Així mateix, tal com ha declarat la NASA, s'ha decidit que la missió partirà a cavall d'un coet de SpaceX des del Centre Espacial Kennedy a Florida.
Segons va avançar EL PERIÓDICO, l’empresa espanyola Sener liderarà el desenvolupament d’alguns dels sistemes crítics del ròverEn aquest complex puzle tecnològic, la indústria espanyola exerceix un paper destacat. Segons va avançar EL PERIÓDICO, l’empresa espanyola Sener liderarà el desenvolupament d’alguns dels sistemes crítics del rover des de les seves seus de Barcelona, Bilbao i Madrid. La capital catalana serà l’encarregada de dissenyar totes les antenes i sistemes de comunicació essencials per transmetre les dades científiques des de Mart fins a la Terra. En altres centres també es treballarà en el sistema de posicionament del trepant, el desplegament dels panells solars, el sistema umbilical que connecta el rover amb la seva plataforma d’aterratge i diversos elements del mòdul de descens, com el tren d’aterratge i els mecanismes de separació. Es tracta, en paraules dels responsables del projecte, Demetrio Zorita, de "components imprescindibles" sense els quals la missió no podria operar. Perquè a Mart, tan important com buscar vida és poder sobreviure per explicar-ho.
