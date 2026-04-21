El Govern estudia legalitzar parcialment urbanitzacions sense serveis

El canvi legal intenta flexibilitzar una regularització que fins ara només podia fer-se en bloc i que afecta 120.0000 catalans i 730 conjunts residencials.

Pisos en construcció. | JORDI COTRINA

Manuel Arenas

Barcelona

El canvi legal impulsat pel Govern per facilitar als ajuntaments de Catalunya la legalització d’urbanitzacions avalarà la regularització parcial, una de les demandes històriques dels alcaldes afectats. Ho van anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ahir, quan el Departament de Territori es va citar amb representants de 300 municipis per explicar-los el full de ruta de l’Executiu sobre aquest maldecap urbanístic que manté sense alguns serveis essencials –subministrament d’aigua, asfaltat, clavegueram o il·luminació– uns 120.000 catalans repartits en 730 urbanitzacions.

Fins ara, la legislació únicament permetia regularitzar en bloc les denominades urbanitzacions no recepcionades, una exigència que les "ha mantingut dècades atrapades en el tot o res", en paraules de Paneque. La titular de Territori va titllar de "molt rellevant" la possibilitat de la legalització parcial i la va emmarcar en la flexibilitat amb què l’Executiu català intenta impregnar la col·laboració que ara neix entre l’Administració autonòmica i els consistoris. Això significa que a partir d’ara no serà necessari legalitzar d’una vegada tots els serveis que falten, sinó que es podrà anar d’un en un, de manera individualitzada; per exemple, primer el subministrament de l’aigua i després la il·luminació.

"Interès personal"

Illa també es va mostrar crític amb la "legislació poc ajustada al sentit comú" que requeria la legalització en bloc. "Quan és o tot o res, acostuma a ser res", va lamentar el president, que va apuntar al seu "interès personal" per la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits a causa del seu "passat municipalista" com a alcalde de la Roca del Vallès. El Govern assumeix que la solució al "problema de país", segons els alcaldes afectats, no arribarà en un any, però remarca la importància d’"encarar el problema i mirar-lo de cara", van coincidir Illa i Paneque.

