"He dormit al terra, però valdrà la pena"
Milers de migrants van fer cua ahir a l’Hospitalet per obtenir la documentació per regularitzar-se en una jornada marcada per la confusió. Molts pensaven que a les oficines municipals s’efectuava la regularització i molts d’altres venien d’altres localitats.
Pau Lizana Manuel
Llargues cues, vigílies nocturnes i confusió van marcar el primer dia de posada en marxa de l'oficina municipal de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on l'Ajuntament ha centralitzat tota l'atenció relacionada amb el procés extraordinari de regularització d'immigrants, pas previ a la presentació dels papers, tant de manera telemàtica com a les oficines habilitades a partir d'ahir a Correus i a la Seguretat Social.
A primera hora del matí, abans de l'obertura prevista per a les 10.00 hores, l'Ajuntament calculava que 3.000 persones ja estaven fent cua. Malgrat que al principi es pensava que només se'n podrien atendre 1.500, la fluïdesa dels tràmits va permetre que a mitja tarda es gestionessin ja 1.050 casos i que al final del dia 1.942 persones obtinguessin els documents. Aquesta oficina estarà oberta fins al 30 d'abril i preveu atendre uns 27.000 immigrants sense papers en situació irregular a la ciutat.
La por de quedar-se fora de la mesura era palpable entre els que esperaven al costat de La Farga. Molts no tenien clar que l'oficina no era on es tramitava la regularització, sinó el lloc per obtenir els certificats d'empadronament i de vulnerabilitat. "He dormit al terra", va afirmar Edgar Hernández, barber d'Hondures que va arribar a Espanya fa dos anys i que va ser el primer a accedir a les instal·lacions. "Cap a les tres del matí hi ha hagut un grup molt gran de gent que gairebé em passa per sobre... Ens hem jugat la vida, però valdrà la pena", va afegir l'Edgar, que espera deixar de treballar en negre.
Moltes de les persones que van passar la nit fent cua ho van fer en va. Alguns per desconeixement i d'altres per desesperació es van desplaçar fins a l'Hospitalet procedents d'altres municipis. Quan la megafonia del recinte va avisar que, tal com estava previst, només es tramitaria l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament de les persones que ja consten en el padró de la segona ciutat de Catalunya, no són pocs els que van abandonar la fila. "És important que tothom vagi al municipi on està empadronat, si no el sistema es col·lapsarà", va advertir la tinenta d'alcaldia de l'Hospitalet, Laura García Manota.
A més, persones com Janie Keiko van arribar confoses amb la tramitació que podrien portar a terme al recinte. "Em van dir que aquí ja em donarien el certificat de la regularització", va explicar erròniament la Keiko, que no va agafar cita prèvia per tramitar els documents en alguna oficina de Correus o de la Seguretat Social. Ella hauria volgut fer el tràmit amb un advocat d'Estrangeria, però, després de tres intents poc exitosos per recórrer a assessorament legal, va deixar de confiar-hi. "Ens han pres els diners i no ens han aconseguit res", va lamentar.
Després de pagar una entrada de 200 euros per persona perquè comencessin els tràmits, aquesta peruana explicava que el seu últim lletrat els obligava a informar-se pel seu compte sobre on i com s'havia de tramitar el permís. "Se suposa que ell era l'expert", va lamentar la Keiko. Va acabar optant per intentar accedir a la mesura pels seus propis mitjans.
Assessorament legal
Més sort va tenir amb la seva representació legal Suli Eneida Vargas, una hondurenya que va venir per aconseguir el seu informe de vulnerabilitat. "Vaig estar buscant-lo amb serveis socials, però no el vaig aconseguir fins ara", va explicar aquesta dona, que fa tres anys que és a Espanya. Ara que sap que l'Ajuntament de l'Hospitalet l'emet en aquestes oficines d'atenció centralitzades, té la certesa que accedirà a la mesura. "Treballo amb uns advocats molt recomanats que ja em van aconseguir cita prèvia per entregar els documents", va assegurar Vargas, que s'ha gastat uns 400 euros per l'assessoria legal.
Els que tenien clar quina documentació emetia l'Ajuntament de l'Hospitalet a La Farga no s'ho van pensar dues vegades a l'hora de passar la nit al ras per ser dels primers a aconseguir-la. El Juan, colombià que resideix a Espanya des de fa un any, va arribar a les instal·lacions diumenge a les deu de la nit. "Per no quedar-nos fora, fa unes 15 hores que som aquí", va explicar el Juan, que esperava acreditar el seu certificat del padró. "El que volem és feina", va resumir, abans que l'ampli dispositiu de la Policia Local i Protecció Civil donés pas a l'interior del recinte.
També feina regular buscava Aida Leticia Achás, natural d'Hondures, que fa set mesos va arribar a Catalunya per reunir-se amb els seus fills i nets. "Fins ara la vida ha sigut tranquil·la, cuidant els meus nets, ara espero poder aconseguir una feina per ajudar a casa", va afirmar, després de passar la nit a la intempèrie asseguda en una cadira plegable.
Un dels documents més sol·licitats és l'informe de vulnerabilitat, necessari per acreditar la integració social quan no es compta amb una oferta d'ocupació ni es treballa per compte propi. Ahir al matí a l'Hospitalet, Marco Vinícius va ser un dels primers a sortir de l'oficina de La Farga amb aquest document.
Aquest jove músic del nord del Brasil fa prop de dos anys que intenta fer vida a Espanya. "Toco al metro, faig classes... Però arriba un moment en què necessites una mica d'estabilitat", va reflexionar el brasiler, que des de les onze de la nit de diumenge que esperava per entrar-hi. "Crec que faltava una mica d'informació; crec que, quan la megafonia ha avisat que només s'atendria gent empadronada a l'Hospitalet, tres quartes parts de la gent ha marxat". "Espero que això serveixi perquè tothom que vol venir a aquest país a aportar ho pugui fer tranquil·lament", va sentenciar.
Hostaleria i cures a gent gran
Un dels que segurament haurà de tornar avui és el Kayi, que es va posar a la cua cap a les dotze del migdia. Nascut a Brazzaville, la capital de la República del Congo, fa 10 anys que és a Europa i no va tenir possibilitat de regularitzar-se anteriorment. "La vida en general ha sigut dolenta", va reflexionar aquest congolès sobre la dècada que fa que és fora del seu país.
Va explicar que ha hagut d'alternar feines de cures a gent gran per trobar un habitatge i llocs de treball precaris en l'hostaleria. Ara espera aconseguir l'informe de vulnerabilitat i treballar legalment. El Kayi agraeix que els serveis socials de l'Hospitalet l'hagin assessorat. "He vingut aquí perquè la treballadora social m'ho ha dit aquest matí", va explicar.
