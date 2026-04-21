L’Ajuntament estudia allargar el carril VAO de la Meridiana
El consistori també contempla traslladar l’estació de bus de Fabra i Puig i connectar les línies urbanes amb la futura L9 del metro.
Glòria Ayuso
L’estudi que durà a terme l’Ajuntament aquest any sobre com alleujar els embussos als principals corredors d’accés a Barcelona té el focus posat en la priorització del transport públic.
En el marc de la pacificació de l’últim tram de l’avinguda Meridiana, s’analitzarà la prolongació del carril bus VAO procedent de la C-58 fins a la futura estació d’autobusos de la Sagrera que es construeix al costat de l’alta velocitat, de manera que les línies interurbanes amb aquest destí guanyin velocitat comercial. Però caldrà veure si aquesta estació d’autobusos a la Sagrera serà suficient davant el creixement que està experimentantant el transport interurbà per carretera. Per això també es contempla reformar l’actual estació de Fabra i Puig, i fins i tot la possibilitat de traslladar-la i ampliar-la a l’altre costat de la Meridiana.
En aquest cas, aniria soterrada just sota el parc que hi ha entre l’avinguda Rio de Janeiro, el Camp de Futbol de Porta i el carrer Andreu Nin, pel qual se situaria la rampa d’accés. El trasllat a aquest nou emplaçament permetria augmentar la seva superfície perquè pogués acollir entre 20 i 27 dàrsenes. No obstant, la proposta està a expenses d’avaluar si els beneficis en la mobilitat justificarien aquesta important inversió, tal com expliquen fonts municipals.
Actualment, Fabra i Puig funciona com a intercanviador per a les persones que arriben i surten amb el bus interurbà i utilitzen la línia L1 de metro per a l’últim desplaçament dins la ciutat. Tant l’estació de busos com la del metro mostren saturació en hores punta, encara més des que els problemes a Rodalies han empès des del gener part dels seus usuaris cap al bus. Per això s’estudia diversificar els fluxos, derivant part del passatge que arriba amb l’interurbà a altres línies de bus urbà de TMB.
L’anàlisi de tota la mobilitat als accessos a la ciutat té com a premissa que posar més carrils per al vehicle privat no és la solució, ja que una vegada dins de l’urbs aquest espai es redueix i suposaria crear un embut més gran.
També parteix de l’evidència que els problemes es concentren des de les 7.00 h fins a les 9.00 h del matí a les entrades, ja que la sortida, a la tarda, es porta a terme de manera més esglaonada. Si a l’inici del curs cada dia entraven a Barcelona 200.000 persones en bus i 250.000 en Rodalies, ara les dues xifres ja estan igualades. L’objectiu de l’Ajuntament és duplicar els usuaris del bus per pal·liar el drama d’accés a la ciutat fins a arribar a uns 400.000 passatgers diaris, garantint que el servei sigui ràpid i eficaç.
Doble via a les entrades
Per això, la prioritat, tal com reflecteix ja el primer estudi en marxa sobre la reforma del final de la Meridiana, és crear dobles carrils de bus a les entrades –i no a les sortides– a cada corredor (també a la Diagonal i als dos extrems nord i sud de la Gran Via). A la dreta de la via, al costat de les voreres, seguirà el bus urbà. D’aquesta manera, les seves parades més freqüents no obstaculitzarien el bus interurbà. A aquest se li preveu reservar el carril de l’esquerra, que a cada corredor seguiria de forma més directa a una estació intermodal final soterrada, que permeti ordenar les arribades i sortides.
Aquestes estacions ja es projecten a la plaça Espanya i la Sagrera, mentre es contempla una altra a l’entrada per la Diagonal (sigui a la Zona Universitària o Francesc Macià). S’estudia també una estació a prop de la plaça de les Glòries, però aquesta última és la que de moment està més en dubte, a l’estar a prop de l’Estació del Nord.
