L’Església treballa en un decret general de sancions per als clergues pederastes
Argüello recorda al Govern espanyol que l’acord de reparació a les víctimes recull el compromís d’atendre també els afectats per delictes sexuals en altres àmbits.
Patricia Martín
El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, va explicar ahir, en la inauguració de la 129a Assemblea Plenària de la institució, per què la jerarquia eclesial va signar un acord amb el Govern per reparar les víctimes de la pederàstia: "L'Església ha volgut fer un pas més. Som conscients que, més enllà del nombre, els abusos fets per persones consagrades a Déu són d'una enorme gravetat, trenquen una confiança sagrada i fereixen la fe dels petits. És un escàndol gravíssim davant del qual cal qualsevol excés en el reconeixement d'una obligació espiritual i moral, tot i que els delictes hagin prescrit o el victimari hagi mort".
Va recordar que l'Església va posar en marxa, fa dos anys, el seu propi pla de reparació a les víctimes –del qual moltes desconfien– i va anunciar que els bisbes sotmetran a "discussió i possible aprovació" un decret general de sancions a clergues causants de delictes, a part de procediments penals. Argüello no va donar més pistes sobre aquest decret, però sí que va recordar al Govern que l'acord signat al gener "recull el compromís de reparar víctimes d'altres àmbits", no només religiosos.
Referent a això, va remarcar que el Defensor del Poble, que és la institució que farà la proposta d'indemnització en el pla estatal, va suggerir que també s'hauria de reparar les "víctimes de centres de menors" i que per a la desgravació fiscal de les indemnitzacions "caldria que la condició de víctima sigui declarada per una autoritat pública". "Ens preocupa la insistència del Govern a no reconèixer les reparacions ja fetes [per l'Església] i a mantenir que tot comença ara, així com a reduir tota la reparació a indemnització econòmica", va remarcar.
"L’Església ha escoltat i ha acollit les víctimes, ha posat en marxa camins de reparació i ha indemnitzat sense necessitat que cap govern l’hi hagi imposat. Amb tot, reconeixem que hem de continuar millorant i creixent".
