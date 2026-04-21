El lloguer puja en 41 barris de BCN amb preus d’entre 600 i 2.248 euros
El districte més cotitzat de la ciutat és Sarrià-Sant Gervasi, amb 1.626,6 euros de mitjana; en l’altre extrem hi ha Nou Barris, que firma els seus nous contractes a una mitjana de 805 euros.
Patricia Castán
L’habitatge de lloguer continua augmentant de preu a la majoria de zones de Barcelona, tot i que moderadament. En concret, les últimes dades del quart trimestre del 2025 partint dels contractes amb fiances dipositades a l’Incasòl mostren augments en 41 dels 73 barris, davant 28 amb petits descensos i quatre casos en què no hi ha prou mostra. Per districte, hi ha increments trimestrals en set, davant reduccions només a Gràcia, les Corts i Nou Barris. Però si la comparativa es fa des de principis de l’any passat, les pujades són generalitzades. El barri on es van firmar els contractes més baixos a finals d’any va ser Ciutat Meridiana (600 euros mensuals), a una quarta part del cost de mudar-se a Pedralbes (2.248 euros, després de pujar gairebé 130 euros en un trimestre). La mitjana a la ciutat va ser de 1.161 euros, com va informar dissabte aquest diari, davant els 1.153 de tres mesos abans.
Les oscil·lacions trimestrals en termes de renda final són suaus, conformes a la limitació de les rendes implantada fa dos anys a Catalunya, on només es pot afegir l’actualització vigent anual en nous contractes. Però la cotització, que segueix pels núvols, no fa marxa enrere davant la vertiginosa pèrdua d’oferta disponible en aquest període. La demanda és tan alta que no dona treva als preus. La pujada és més evident si s’atén al preu per metre quadrat, que ha passat de 16,19 euros a principis del 2025 a 17,04 euros a finals. Perquè a més la tendència és en pisos més petits (71 m2 de mitjana), de manera que l’increment real de les rendes és més gran.
Mapa local al detall
El districte amb més pujada trimestral en termes absoluts ha sigut Sant Andreu, amb un increment de 44 euros en tres mesos, malgrat que continua sent un dels districtes més barats, a una mitjana de 911 euros mensuals. Les rendes també han pujat més de 20 euros de mitjana a Sant Martí, que arriba als 1.141 en els nous, i a Ciutat Vella (1.029,7).
Tal com és habitual, el districte més cotitzat de la ciutat és Sarrià-Sant Gervasi a 1.626,6 euros, seguit per les Corts (1.369,6, després de baixar 17 euros) i l’Eixample (1.310,6). En l’altre extrem, Nou Barris firma els seus nous contractes a una mitjana de 805 euros mensuals, i després de Sant Andreu el districte més assequible és Horta-Guinardó (934,8). Són els únics tres que es mantenen per sota de la barrera dels 1.000 euros.
Anant al detall del mapa local, entre els barris que pugen les xifres més cridaneres es donen al Raval (passa de 947 a 992 euros en tres mesos); la Barceloneta puja més de 23 euros al mes; Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, més de 33 euros, fins als 1.118,4; la Dreta de l’Eixample s’eleva gairebé 94 euros en un trimestre fins als 1.677, a la Nova Esquerra de l’Eixample pugen gairebé 35 euros fins als 1.235, mentre que Sant Antoni s’encareix gairebé 75 per arribar als 1.188,8 euros mensuals.
Al districte de Sants-Montjuïc, el boom de nova construcció a la Marina del Prat Vermell eleva els preus a 1.159 euros, després d’una pujada superior a 110 euros en tres mesos; també el barri de la Font de la Guatlla puja 85 euros (1.085,5). A Nou Barris, la Prosperitat s’eleva 55 euros en l’últim trimestre (856 euros), i el barri de Sant Andreu n’augmenta més de 87, després d’una xifra anòmala en el tercer trimestre. En canvi, entre els descensos més rellevants se situen el barri de Fort Pienc a l’Eixample, que es rebaixa uns 85 euros fins a situar-se en 1.108; la Bordeta (Sants-Montjuïc) baixa 45 euros fins als 1.122,8 , i Sants-Badal retrocedeix gairebé 50 euros fins als 936,5.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut