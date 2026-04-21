Pla a Catalunya per desencallar 46.500 casos abans de l’estiu
El Govern central intenta resoldre expedients d’estrangeria que estaven en tràmit abans del procés extraordinari
Pau Lizana Manuel
El Govern central posarà en marxa un pla de xoc a Catalunya per regularitzar 46.500 migrants els expedients dels quals continuen encallats en el sistema d’estrangeria abans del 16 de juny. La mesura pretén evitar que aquestes persones, que esperen des de fa mesos legalitzar la seva situació a Espanya, s’acullin ara al procés de regularització extraordinària impulsat pel Govern central i alleujar en certa mesura la pressió que van tenir ahir els ajuntaments catalans. Així, aquestes quasi 50.000 persones anirien a part de les 150.000 que preveu regularitzar mitjançant el procés extraordinari la Generalitat.
Ho va anunciar ahir el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, després d’una reunió amb la Generalitat, els municipis, les entitats socials, patronals i sindicats catalans al Palau Robert de Barcelona per tractar el procés de regularització extraordinària. "La idea és posar el comptador a zero a les oficines d’Estrangeria", va explicar.
Després de la trobada, Prieto va explicar que les 56 oficines de Correus i de la Seguretat Social que es van habilitar ahir a Catalunya per tramitar les sol·licituds atendran en els dos primers dies d’atenció presencial més de 2.500 persones, que ja tenen cita prèvia. Tot i que és una xifra "bona", el delegat espera que aquesta creixi "de manera exponencial" durant la setmana, a mesura que els potencials beneficiaris acabin de recopilar els documents necessaris i demanin la cita prèvia en algun d’aquests centres.
Sobre les cues d’ahir en diferents ajuntaments, Prieto va admetre que "ha faltat temps" per coordinar-se amb el món local i les entitats, tot i que va treure ferro a l’assumpte: "És normal que hi hagi cues, és un tràmit molt rellevant". Va anunciar que treballen en una taula tècnica que monitoritzarà el funcionament del procés les pròximes setmanes.
"Tinc total convicció que la mesura sortirà molt bé a Espanya, però que a Catalunya serà excel·lent", va afirmar el delegat, que confia que es regularitzi la situació de gran part de les 150.000 persones que podrien acollir-se a la mesura a Catalunya segons la Generalitat.
Precisament per afavorir el funcionament d’aquest procés, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va anunciar que el Govern aprovarà avui en el Consell Executiu un paquet de mesures. Una pàgina web reunirà tota la informació sobre el procés.
