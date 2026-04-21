Enquesta de Convivència i Relacions Veïnals
El soroll és la principal causa de conflictes veïnals a l’àrea de Barcelona
La contaminació acústica protagonitza la meitat dels problemes veïnals, segons un estudi de l’Institut Metròpoli
CONTEXT |
Veïns afectats per soroll estudien portar als tribunals la llei que amnistiarà patis i pistes
Edu Gil
La convivència als barris de l’àrea metropolitana de Barcelona es caracteritza, com a norma general, per la cordialitat i una baixa conflictivitat. No obstant, quan sorgeixen problemes entre veïns, el soroll resulta el principal detonant, concentrant gairebé la meitat dels conflictes registrats. Així ho recull l’Enquesta de Convivència i Relacions Veïnals 2024 (ECAMB), elaborada per l’Institut Metròpoli, adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a partir de 3.183 entrevistes fetes entre l’octubre i el novembre del 2024.
Tot i que un 90,2% de la població afirma no haver tingut problemes, un 9,6% ha experimentat algun conflicte veïnal l’últim any. El soroll es consolida com el detonant principal, present en el 46,1% dels casos (música alta, obres o animals), i se situa a gran distància d’altres causes com les discussions (14,7%) o la brutícia i manteniment d’espais comuns (11,6%).
L’estudi remarca que la majoria d’aquests problemes es gestionen de manera interna: el 72,1% dels veïns intenta resoldre el conflicte directament mitjançant el diàleg informal. No obstant, quan es requereix mediació, el 53,6% recorre a l’administrador de finques, mentre que l’ús de la policia (30,4%) o els serveis municipals de mediació (14,8%) és menys habitual.
Tot i que les conseqüències més comunes són el mal ambient (37,6%) o l’evitació de trobades (29,5%), aquests episodis rares vegades escalen cap a situacions d’inseguretat greu, cosa que l’enquesta suggereix que confirma que els veïns prefereixen i aconsegueixen solucionar els seus problemes parlant directament, sense haver de recórrer a la Policia o als jutjats.
Relacions cordials, però de baixa intensitat
L’informe descriu una convivència basada en el que la sociologia denomina «vincles febles». La interacció més estesa és la salutació (63,8%), seguida de converses breus (42,6%). Els nivells de confiança moderada, com fer-se favors (16,1%) o compartir problemes personals (8,4%), són menys freqüents, mentre que la intimitat (visites o activitats d’oci conjuntes) és minoritària, i no supera el 5%.
Aquesta intensitat relacional està fortament condicionada per l’estabilitat residencial. Les relacions són més freqüents i sòlides entre persones propietàries, més grans de 45 anys (especialment més grans de 65) i amb més d’una dècada de residència al barri. En contrast, els joves de 16 a 29 anys i la població nascuda a l’estranger mostren nivells d’interacció significativament menors.
Habitatges petits i edificis degradats, més conflictivitat
L’estudi remarca que la conflictivitat no és només una qüestió de caràcter, sinó també d’habitabilitat. Els problemes veïnals es disparen en habitatges de menys de 60 m2 (14,2%) davant els de més de 90 m2 (6,4%), i són gairebé tres vegades més freqüents en edificis amb un estat de conservació deficient o dèficits estructurals.
Respecte al barri, la valoració és majoritàriament positiva en aspectes funcionals: comunicació (91,9%), proximitat a zones verdes (86,2%) i adequació per a la infància (85,1%). No obstant, la percepció de la seguretat (71,4%) és més gran que la de la vitalitat social (64,0%). Entre els factors que limiten la convivència, destaquen la brutícia (44,5%), la circulació de vehicles (33,3%) i la massificació dels espais (27,9%).
Comunitat feble i risc de soledat
Malgrat que el 72,8% dels residents viuen prop d’amistats i el 54,8% de familiars, hi ha una notable debilitat en la implicació comunitària organitzada. Només un 21% s’ha mobilitzat per resoldre problemes del barri i tot just un 7,7% forma part de cooperatives. No obstant, les xarxes de suport mutu (ajuda a gent gran, suport a la criança o distribució d’aliments) tenen una penetració més alta, i arriben al 28,9% de la població.
Un aspecte preocupant que introdueix l’enquesta és la soledat no desitjada: el 9,8% de la població s’ha sentit sola o exclosa freqüentment l’últim mes, una xifra que ascendeix al 12,3% en les dones i que afecta especialment els joves (11,7%). De fet, el 40% de la població metropolitana reconeix tenir una xarxa relacional limitada, sense persones de confiança a què acudir en moments de dificultat.
L’estudi conclou que per enfortir la cohesió social no n’hi ha prou amb intervenir en les relacions personals; és imprescindible actuar sobre la millora de l’habitabilitat, reduir les desigualtats materials i potenciar la dinamització comunitària per transformar aquests vincles febles en oportunitats de suport mutu més robustes.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
- L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina