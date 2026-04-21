Comunicat oficial
El TSJC confirma que la investigació oberta a Esparreguera és per un delicte de malversació de cabals públics
El tribunal certifica el vincle amb un presumpte delicte de corrupció de la causa que indaga en la desviació de fons en una fundació
Jordi Ribalaygue
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat a través d’un comunicat oficial que la investigació oberta a Esparreguera (Baix Llobregat) està vinculada a una causa judicial per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, un dels tipus delictius que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) situa com a delicte de corrupció. La malversació es basa en l’ús indegut o desviació de fons pertanyents a l’administració pública a càrrec de funcionaris o autoritats.
La peça principal de la causa que dirigeix el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Martorell és la que indaga en si la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL) d’Esparreguera, finançada amb fons públics de diversos ajuntaments, va incórrer en un ús indegut de fons públics suposadament destinats a pagar despeses personals. Per la seva banda, una peça separada i reservada de les indagacions és la que estudia el mòbil de l’investigatEduard Rivas, exalcalde d’Esparreguera i actual cap de gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa. En aquesta peça consta també la documentació procedent de la contractació pública de la FIL.
El mes de gener passat, elsMossos d’Esquadra es van personar a l’Ajuntament d’Esparreguera per requerir informació relacionada amb la presumpta desviació de fons públics transferits a la FIL, dedicada a donar formació i ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual i risc d’exclusió. L’Ajuntament va assenyalar que els Mossos van reclamar «documentació relacionada amb diversos contractes de serveis de neteja viària i manteniment de l’espai públic corresponents als anys 2022, 2023 i 2024».
Consultades per EL PERIÓDICO, fonts municipals de l’Ajuntament d’Esparreguera insisteixen en la «plena col·laboració» del consistori amb la Justícia i demanen respecte pel transcurs de la investigació judicial i per la presumpció d’innocència. El consistori no té constància a aquestes altures d’altres investigats en la causa ni d’implicació com a administració pública més enllà que Rivas consti com a investigat en la causa.
L’origen del cas
El febrer del 2025, la causa oberta al jutjat de Martorell va sortir a la llum arran d’una operació de l’àrea central anticorrupció dels Mossos, que es va saldar amb tres detinguts. Els arrestats no eren càrrecs públics, sinó que tenien vincles amb la FIL, que disposa d’instal·lacions a Esparreguera i opera sobretot a la zona nord del Baix Llobregat. Van quedar en llibertat amb càrrecs després de prendre’ls declaració.
Els alcaldes d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires són membres del patronat de la FIL. Després dels arrestos, van sol·licitar el relleu temporal de qui llavors era director general de la fundació, Jordi Minguito, un dels tres detinguts pels Mossos. El patronat de la FIL i qui era el seu principal executiu van acordar que deixés la direcció de manera transitòria i va passar a ser nomenat director d’R+D i nous projectes, un càrrec fins aleshores inexistent a l’entitat.
La FIL va rebre 1,6 milions d’euros en subvencions el 2021 per costejar l’explotació de la seva activitat. Va obtenir 2,3 milions pel mateix concepte el 2022, d’acord amb la documentació que figura a la seva web. El centre especial de treball de l’entitat va contractar 154 persones el 2021 i 195 el 2022. L’última memòria de la fundació, datada el 2023, assenyala que centra la seva assistència en «persones amb discapacitat intel·lectual que presenten més dificultats d’accés al mercat de treball ordinari».
FIL ofereix ocupació en tasques vinculades a manufactures industrials, neteja d’edificis públics i privats, jardineria i manteniment de parcs, botigues ‘outlet’, gestió de punts verds, treballs de rehabilitació i manteniment i consergeria i atenció a clients, incloses dependències de l’Ajuntament de Barcelona. És el cas d’equipaments del districte de Sants-Montjuïc i el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona. També figura que la fundació ha facilitat ocupació per cobrir certs treballs a la via pública de la capital catalana.
