La Vall d’Aran col·locarà collars amb GPS a ossos problemàtics
Guillem Costa
La Vall d’Aran es disposa a fer un pas que a Catalunya solia quedar fora de les actuacions habituals en la gestió de fauna salvatge. El Conselh Generau s’ha proposat capturar ossos bruns i col·locar-los un collar amb transmissor per monitoritzar els desplaçaments.La Vall d’Aran es disposa a fer un pas que fins ara a Catalunya solia quedar fora de les actuacions habituals en la gestió de fauna salvatge. El Conselh Generau s’ha proposat capturar ossos bruns i col·locar-los un collar amb transmissor per monitoritzar els desplaçaments. La mesura, recolzada pel Ministeri per a la Transició Ecològica, es presenta com una eina de seguiment i gestió. No obstant, cada decisió sobre l’os bru transcendeix l’aspecte tècnic i entra en el debat polític i social.La mesura, recolzada pel Ministeri per a la Transició Ecològica, es presenta com una eina de seguiment i gestió, però entra en un terreny especialment delicat, ja que cada decisió sobre l’os bru transcendeix el tècnic i entra de ple en el debat polític i social. Fonts coneixedores del projecte detallen que el pla està pensat per marcar ossos conflictius o problemàtics. Es qualifica com a os problemàtic un animal que s’ha acostat més del normal a àrees humanitzades i que no s’espanta de la presència de persones. També es pot catalogar com a tal un individu que ha atacat ramats de bestiar de manera repetida.Fonts coneixedores del projecte detallen a EL PERIÓDICO que el pla està pensat per marcar ossos conflictius o problemàtics. ¿A què es refereix exactament aquesta expressió? Es qualifica com a os problemàtic, per exemple, un animal que s’ha acostat més del normal a àrees humanitzades i que no s’espanta de la presència de persones. Però també es pot catalogar com a tal un individu que ha atacat ramats de bestiar de forma repetida. La definició és àmplia, ja que un os que no fuig davant la gent no es considera problemàtic, sinó com a os habituat.
Alguns ossos habituats, que poden passar a ser problemàtics, sí que es podran capturar a través del projecte que es desenvoluparà aquesta primavera a l’Aran. Tot i que la temporada en què els ossos estan actius acaba de començar, no s’ha detectat cap os amb aquestes conductes.La definició és àmplia, ja que en realitat, un os que no fuig davant la gent no es considera encara com a problemàtic, sinó com a os habituat. No obstant, alguns dels ossos habituats, que més endavant poden passar a ser problemàtics, sí que es podran capturar a través del projecte que es desenvoluparà al llarg d’aquesta primavera a l’Aran. Per ara, tot i que és cert que la temporada en què els ossos estan actius acaba de començar, no s’ha detectat cap os amb alguna d’aquestes conductes.
Precedents preocupants
La decisió trenca amb el missatge mantingut durant anys. Sempre es deia que la prevenció s’havia de centrar a monitorar la ramaderia extensiva i els ramats en lloc de fer-ho amb els ossos, ja que és inviable marcar els més de 80 exemplars que habiten el Pirineu.La decisió trenca amb el missatge mantingut durant anys. Sempre es deia que la prevenció s’havia de centrar a monitorar la ramaderia extensiva i als ramats en lloc de fer-ho amb els ossos, ja que és inviable marcar els més de 80 exemplars que habiten el Pirineu. A més, va generar malestar a les entitats conservacionistes, que recorden el "precedent preocupant" del Cachou, el mascle que portava collar i va morir enverinat. La investigació oberta esquitxa un tècnic de Medi Ambient del Conselh Generau, l’Administració competent en matèria de faunaA més, ha generat malestar a les entitats conservacionistes, que recorden el "precedent preocupant" del Cachou, el mascle que portava collar i que va morir enverinat. La investigació oberta (encara no hi ha data per al judici) esquitxa un tècnic de Medi Ambient del Conselh Generau, l’Administració competent en matèria de fauna.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut