El 10% de les peticions de regularització previstes a Espanya ja s’han presentat
Catalunya reforça el dispositiu per acompanyar els migrants en la tramitació. El Govern denuncia que els municipis governats pel PP estan "boicotejant" el procés i no emeten informes de vulnerabilitat.
Pau Lizana Manuel
Des que dijous passat es va obrir la finestra telemàtica per presentar els documents del procés de regularització extraordinària, ja han sigut entregades 60.656 sol·licituds d’immigrants que resideixen a Espanya sense la documentació en regla. Així, més del 10% de les sol·licituds que el Govern calcula atendre abans del 30 de juny ja s’han enviat quan amb prou feines es compleixen quatre dies de l’inici del procés que, fins al moment, ha estat marcat per les llargues cues i la confusió.
La ministra Saiz, que també va explicar que s’han assignat 35.966 cites per entregar els documents necessaris presencialment fins al 30 d’abril, va assegurar que el procés "progressa a bon ritme". Alhora, va denunciar que "molts ajuntaments, seguint directrius polítiques del Partit Popular", no estan emetent els informes de vulnerabilitat que requereixen un gruix de les persones interessades a accedir a la mesura. "Estan boicotejant les esperances i drets de milers de persones", va qüestionar la ministra, que va assegurar que "el PP està sol i desdibuixat en la seva oposició al procediment" de regularització.
"L’alcalde [José Luis Martínez] Almeida, de Madrid, ha verbalitzat que no col·laborarà amb aquest procés de regularització", va exemplificar la ministra Saiz. "Una comunitat, per cert, que diu que és amiga de les persones migrants, especialment llatinoamericanes", va recordar la portaveu del Govern, que va denunciar "la incoherència" del principal partit de l’oposició.
Sobre aquest suposat boicot es va pronunciar dilluns el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, que va assegurar que malgrat les crítiques que ha llançat contra la regularització, l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, "està complint la llei" i atenent els qui ho sol·liciten. "Podria donar exemple a altres municipis governats pel seu partit a la resta d’Espanya", va dir el delegat del Govern.
Pla de formació
A Catalunya, la Generalitat va aprovar ahir en el Consell Executiu un paquet de mesures per greixar el procés de regularització extraordinària i per afavorir la integració dels migrants que aconsegueixin accedir a la regularització. Així, l’anunci del Govern de crear 50.000 places noves per aprendre català suposa un augment del 50% de les places disponibles, que fins ara rondaven les 100.000. Les mesures passen també per unificar tota la informació disponible sobre el procediment en una web pròpia i per un pla de formació per a tècnics tant de la mateixa Generalitat com d’ajuntaments i altres ens locals. "Ja hi ha hagut 16 formacions per les quals han passat 1.200 persones", va assegurar Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en roda de premsa.
Amb l’objectiu que ningú que potencialment pugui regularitzar la seva situació quedi fora de la mesura, la consellera també va anunciar que es reforçarà l’acompanyament dels col·lectius més vulnerables, com les persones sense llar, joves tutelats o les dones víctimes de violència masclista. En aquests casos, serà el Departament de Drets Socials i els Serveis Socials municipals els qui es faran càrrec de l’acompanyament.
Sobre les cues que s’han format en oficines municipals, Paneque va assegurar que "és comprensible que en aquests primers dies i setmanes hi hagi una acumulació de persones davant la que és la primera porta de qualsevol ciutadà o ciutadana davant l’Administració: els ajuntaments".
La consellera va reivindicar que els acords aprovats pel Govern ahir serveixen, precisament, per alleujar aquestes cues. "Hem de posar tots els recursos per minimitzar el que està passant aquests dies, i és el que estem fent", va assegurar.
La consellera va assegurar que "el Govern actuarà amb contundència" si es detecten pràctiques abusives com les estafes que han aflorat aquests últims dies per aconseguir la cita prèvia necessària per entregar la documentació del procés en una de les oficines de Correus o de la Seguretat Social habilitades per a això. Paneque va titllar de "lamentable i miserable" que hi hagi qui vulgui aprofitar-se de "situacions i persones en condicions de vulnerabilitat". En la mateixa línia es va expressar també el delegat del Govern a Catalunya, que ahir es va reunir amb una cinquantena de cònsols a Barcelona. Prieto va demanar als cossos diplomàtics que informin els seus ciutadans que "no fa falta pagar ni un euro" per obtenir una cita prèvia.
