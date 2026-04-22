Almenys un 10% de sol·licituds de regularització ja han estat presentades a tot Espanya
Catalunya crea 50.000 noves places per aprendre català el curs que ve i reforça el dispositiu previst per acompanyar els migrants en la tramitació
El Govern denuncia que els municipis governats pel PP estan "boicotejant" el procés
Pau Lizana Manuel
Des que dijous passat es va obrir la finestra telemàtica per presentar els documents del procés de regularització extraordinària, ja s'han entregat 60.656 sol·licituds d'immigrants que resideixen a Espanya sense la documentació en regla. Així, més del 10% de les sol·licituds que el Govern calcula atendre abans del 30 de juny ja s'han enviat quan tot just es compleixen quatre dies de l'inici del procés que, fins ara, ha estat marcat per les llargues cues i la confusió. Precisament per facilitar els tràmits i la posterior integració de les persones regularitzades, el Govern ha presentat un paquet de mesures en què destaquen les 50.000 noves places de cursos de català que es posaran en marxa el curs que ve. L'objectiu: facilitar l'accés a l'aprenentatge de la llengua.
La ministra Saiz, que també ha explicat que s'han assignat 35.966 cites per entregar els documents necessaris presencialment fins al 30 d'abril, ha assegurat que el procés "progressa a bon ritme". Alhora, ha denunciat que "molts ajuntaments, seguint directrius polítiques del Partit Popular" no estan emetent els informes de vulnerabilitat que requereix un gruix de les persones interessades a accedir a la mesura. "Estan boicotejant les esperances i els drets de milers de persones", ha qüestionat la ministra, que ha assegurat que "el PP està sol i desdibuixat en la seva oposició al procediment" de regularització.
Madrid
"L'alcalde [José Luis Martínez] Almeida, de Madrid, ha verbalitzat que no col·laborarà amb aquest procés de regularització", ha exemplificat la ministra Saiz. "Una comunitat, per cert, que es diu amiga de les persones migrants, especialment llatinoamericanes", ha recordat la portaveu del Govern, que ha denunciat "la incoherència" del principal partit de l'oposició.
Sobre aquest suposat boicot es va pronunciar aquest dilluns el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, que va assegurar que malgrat les crítiques que ha llançat contra la regularització, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, "està complint la llei" i atenent els qui ho sol·liciten. "Podria donar exemple a altres municipis governats pel seu partit a la resta d'Espanya", va llançar el delegat del Govern.
Més mesures a Catalunya
A Catalunya, la Generalitat ha aprovat aquest dimarts al Consell Executiu un paquet de mesures per greixar el procés de regularització extraordinària i per afavorir la integració dels migrants que aconsegueixin accedir a la regularització. Així, l'anunci del Govern de crear 50.000 places noves per aprendre català suposa un augment del 50% de les places disponibles, que fins ara rondaven les 100.000.
De fet, el Govern treballa perquè el català sigui un dels elements tinguts en compte –tot i que no serà vinculant– per a la primera renovació del permís de residència i treball dels qui s'hagin pogut acollir a la mesura.
Les mesures passen també per unificar tota la informació disponible sobre el procediment en una web pròpia i per un pla de formació per a tècnics tant de la mateixa Generalitat com d'ajuntaments i altres ens locals. "Ja hi ha hagut 16 formacions per les quals han passat 1.200 persones", ha assegurat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en roda de premsa.
Amb l'objectiu que ningú que potencialment pugui regularitzar la seva situació quedi fora de la mesura, la consellera també ha anunciat que es reforçarà l'acompanyament dels col·lectius més vulnerables, com les persones sense llar, joves tutelats o les dones víctimes de violència masclista. En aquests casos, serà la conselleria de Drets Socials i els Serveis Socials municipals qui es faran càrrec de l'acompanyament.
Les cues "són normals"
Sobre les cues que s'han format en oficines municipals –com la que aquest dilluns va obrir L'Hospitalet al recinte firal de La Farga, per centralitzar tota la informació i assessorament vinculat a la regularització–, Paneque ha assegurat que "és comprensible que en aquests primers dies i setmanes hi hagi una acumulació de persones davant del que és la primera porta de qualsevol ciutadà o ciutadana davant l'Administració: els ajuntaments".
La consellera ha reivindicat que els acords aprovats pel Govern aquest dimarts serveixen, precisament, per alleujar aquestes cues. "Hem de posar tots els recursos per minimitzar el que està passant aquests dies, i és el que estem fent", ha assegurat.
De moment, aquest dimarts, s'han repetit les llargues cues a La Farga de L'Hospitalet. De fet, el consistori de la segona ciutat de Catalunya ha reforçat aquest dimarts el dispositiu i ha passat a atendre 300 persones simultàniament, fet que els permet preveure que superaran les 2.150 persones ateses al final del dia. Aquest dilluns, van poder tramitar el seu padró o el seu informe de vulnerabilitat 1.942 persones i altres 293 van rebre un volant per acudir aquest mateix dimarts.
Setge a les màfies
Durant la seva intervenció després del Consell Executiu, la consellera ha assegurat que "el Govern actuarà amb contundència" si es detecten pràctiques abusives com les estafes que han aflorat aquests últims dies per aconseguir la cita prèvia necessària per entregar la documentació del procés en una de les oficines de Correus o de la Seguretat Social habilitades per a això. Paneque ha qualificat de "lamentable i miserable" que hi hagi qui vulgui aprofitar-se de "situacions i persones en condicions de vulnerabilitat".
En la mateixa línia s'ha expressat també el delegat del Govern a Catalunya, que s'ha reunit aquest matí amb una cinquantena de cònsols a Barcelona. Prieto ha reclamat als cossos diplomàtics que informin els seus ciutadans que "no cal pagar ni un euro" per obtenir una cita prèvia, tot i que ha admès que serà complicat provar aquest tipus d'actuacions perquè siguin sancionades com a delictes o infraccions administratives.
A més de les prop de 150.000 persones que la Generalitat espera regularitzar, el Govern preveu aprovar abans del pròxim 16 de juny a Catalunya els expedients de 46.500 migrants que ara continuen encallats a Estrangeria.
