Aquest dimecres
Activat un avís vermell al Ripollès per una violenta tempesta acompanyada de calamarsa i fortes ratxes de vent
Meteocat ha activat un avís vermell a la comarca i dos més de nivell taronja al Berguedà i la Garrotxa fins com a mínim a les set de la tarda d’aquest dimecres
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís vermell per temps violent al Ripollès per la formació d’una intensa tempesta acompanyada de calamarsa i fortes ratxes de vent que està descarregant amb força a la zona. L’entitat adverteix que aquest fenomen s’estendrà fins com a mínim a les set de la tarda d’aquest dimecres i podria ser potencialment perillós. També s’han activat avisos de nivell taronja al Berguedà i la Garrotxa pels intensos ruixats detectats a la regió, que arriben acompanyats de tempesta elèctrica. Protecció Civil reclama a la ciutadania "precaució en els desplaçaments i les activitats a l’exterior" mentre duri aquest episodi.
És el tercer dia consecutiu en què Catalunya es veu obligada a activar avisos per temps violent a les comarques del Pirineu i el Prepirineu. Dilluns es van activar avisos vermells a la Garrotxa, el Berguedà, el Bages i Osona. Dimarts, al Berguedà. I aquest dimecres, al Ripollès. En tots els casos el patró ha estat el mateix. Després d’uns matins relativament assolellats i càlids, a les tardes s’han format tempestes que han acabat descarregant amb molta força a les zones de muntanya. Durant la jornada d’ahir, per exemple, a la localitat de Ribes de Freser el temporal va deixar grans acumulacions de calamarsa que, segons afirmaven els veïns, arribaven fins als genolls. A l’estació de Gisclareny, al Berguedà, es van acumular un total de 26,6 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
