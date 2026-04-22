Drets i benestar dels animals
Badalona crearà el primer refugi municipal de gats de la ciutat per reubicar les colònies felines de la Serralada de Marina
L'espai, amb capacitat per a 100 animals, servirà també per acollir temporalment altres gats procedents de solars o edificis abandonats
Gerardo Santos
Badalona tindrà un refugi municipal per a gats. L'Ajuntament de la quarta ciutat catalana ha anunciat a través d'un comunicat que ha habilitat un espai de 320 metres quadrats i amb capacitat per a 100 felins a la masia de la Torre Codina (al barri del Canyet), per "reubicar diverses colònies de gats situades a la Serralada de Marina", i avançar cap a una gestió més controlada i respectuosa d'aquests animals a la ciutat.
"Es tracta d'un pas molt important i exemplar en l'atenció als animals", ha declarat l'alcalde, Xavier Garcia Albiol. Segons assenyala el govern municipal, el nou espai dona resposta a dos informes emesos fa quatre anys pel Servei de Vigilància i Guarderia del Parc de la Serralada de Marina, així com pel Cos d'Agents Rurals. El primer "alertava de l'impacte sobre la biodiversitat derivat de la presència de tres colònies felines" a l'àmbit de la muntanya. El segon informe n'instava directament la retirada.
Tot i que la principal motivació d'aquesta actuació és la reubicació de les colònies felines de la zona de muntanya badalonina, el govern municipal assenyala que la nova gatera permetrà "també" disposar d'un espai temporal per a altres gats procedents de solars o edificis abandonats, assegurant-los unes condicions adequades.
La nova infraestructura, "tancada per evitar la dispersió dels animals i garantir la seguretat", disposa d'espais coberts rehabilitats com a zones de refugi, espais de sorra, zones d'ombra i abeuradors. El projecte ha suposat una inversió de 42.700 euros, declara el govern d'Albiol.
Tot i que l'espai ja està habilitat, encara no se sap quan es podrà posar en marxa. La gestió del refugi, declara l'Ajuntament, "anirà a càrrec d'entitats animalistes de la ciutat, amb el suport de l'Àrea de Benestar Animal de l'Ajuntament, que facilitarà alimentació i altres recursos necessaris per al manteniment dels animals".
Reclamacions de les entitats
Tot i que no va ser la primera vegada que prenia la paraula durant un Ple municipal per reclamar "suport real a les entitats gestores de les colònies felines" de la ciutat, la intervenció de Marta Payà (de l'associació Més K Animals) en la sessió plenària del mes de desembre passat va fixar les bases de la precària situació tant de les colònies felines badalonines com de les associacions animalistes que en tenen cura. En aquella ocasió, Payà va denunciar que a Badalona "s'incompleix la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar animal, que obliga les administracions a implantar el mètode CER (captura, esterilització i retorn)", i que també imposa als ajuntaments recollir i atendre animals abandonats o extraviats, disposar de serveis i centres de protecció animal, aprovar programes territorials de protecció animal, i habilitar espais i regles de convivència a l'espai públic, entre altres.
Sobre això, el govern d'Albiol assenyala que la creació del refugi "s'emmarca en una estratègia més àmplia" per habilitar nous espais per a colònies urbanes i "avançar cap a un model de control poblacional dels gats ferals". En aquesta línia, l'Ajuntament també ha anunciat que "en les pròximes setmanes" es licitaran dos contractes relacionats. El primer, de captura, esterilització i atenció veterinària integral dels gats comunitaris; i el segon, de "subministrament d'aliment sec i humit, així com de materials com sorra higienitzant, menjadores i casetes". Es preveu que el pressupost anual de tots dos contractes arribi als 400.000 euros.
"Les persones, primer, però als animals també els hem de donar, dins de les nostres possibilitats, l'atenció digna que mereixen", ha declarat l'alcalde Albiol en una publicació a les xarxes socials. "Aquí estaran cuidats, aquí tindran aliment, aquí intentarem també buscar-los una alternativa, algú que els pugui acollir".
En declaracions a EL PERIÓDICO, des de l'entitat Més K Animals, Marta Payà lamenta la "inacció" del govern municipal fins ara, i adverteix que traslladar gats que viuen en petites colònies a la muntanya a un refugi on previsiblement compartiran espai amb altres gats domèstics que han estat abandonats és "una mostra de la manca de coneixement" sobre això per part del govern municipal. Denuncia, així mateix, que no només encara no han cobrat la subvenció municipal del 2025, sinó que tampoc no s'han publicat les bases de les subvencions del 2026, cosa que "impossibilita" la realització de les tasques que du a terme l'entitat en matèria de defensa dels drets dels animals. A tall d'exemple, Més K Animals va tancar l'any 2025 amb més de 140 rescats de gats en situació vulnerable i més de 100 adopcions, tasques per a les quals van destinar més de 47.000 euros.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre