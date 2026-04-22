Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

BCN obre quatre centres per assessorar en el procés

Pau Lizana Manuel

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona habilitarà entre aquesta setmana i la que ve quatre espais per atendre els migrants interessats a acollir-se al procés de regularització extraordinària. Des d’ahir ja està operativa l’oficina del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) del carrer de Tarragona, on ja es pot tramitar el certificat del padró i l’informe de vulnerabilitat. Avui obriran les Oficines d’Atenció al Públic de la plaça de Sant Miquel i de la Monumental, tot i que no podran emetre el certificat de vulnerabilitat fins divendres. La setmana que ve –queda per determinar quin dia– obrirà un espai al carrer de Miquel Bleach, 24, a Hostafrancs, on es podran tramitar els dos documents.

Trucada al 010

L’Ajuntament també ha posat a disposició de la ciutadania un servei de tramitació telefònica del padró trucant al 010. A més es podrà accedir a través de la pàgina web de tràmits de l’Ajuntament. Una altra via que estudia el consistori és oferir locals municipals a les entitats socials que ho necessitin i repartir tríptics en sis idiomes: castellà, català, anglès, francès, urdú i xinès.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents