BCN obre quatre centres per assessorar en el procés
Pau Lizana Manuel
L’Ajuntament de Barcelona habilitarà entre aquesta setmana i la que ve quatre espais per atendre els migrants interessats a acollir-se al procés de regularització extraordinària. Des d’ahir ja està operativa l’oficina del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) del carrer de Tarragona, on ja es pot tramitar el certificat del padró i l’informe de vulnerabilitat. Avui obriran les Oficines d’Atenció al Públic de la plaça de Sant Miquel i de la Monumental, tot i que no podran emetre el certificat de vulnerabilitat fins divendres. La setmana que ve –queda per determinar quin dia– obrirà un espai al carrer de Miquel Bleach, 24, a Hostafrancs, on es podran tramitar els dos documents.
Trucada al 010
L’Ajuntament també ha posat a disposició de la ciutadania un servei de tramitació telefònica del padró trucant al 010. A més es podrà accedir a través de la pàgina web de tràmits de l’Ajuntament. Una altra via que estudia el consistori és oferir locals municipals a les entitats socials que ho necessitin i repartir tríptics en sis idiomes: castellà, català, anglès, francès, urdú i xinès.
