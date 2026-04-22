Per a tot Espanya
Brompton llança amb Renfe un servei de subscripció de les seves icòniques bicicletes per als usuaris del tren
La iniciativa busca incentivar l’ús de la bicicleta juntament amb el transport públic i consisteix en un pagament mensual que inclou l’assegurança contra robatori i una revisió periòdica
Glòria Ayuso
La marca de bicis plegables Brompton ha llançat a Espanya el seu primer servei de subscripció. Ho ha fet en col·laboració amb Renfe, per promocionar l’ús de la bici en els trajectes de casa al tren i del tren a la destinació final, «facilitant la intermodalitat i reduint la dependència del cotxe», indica la firma en un comunicat.
El servei consisteix en el lliurament a domicili d’una bicicleta per 41 euros al mes per a una subscripció de 12 mesos, o de 49 euros si el compromís és de 6 mesos. El contracte també inclou l’assegurança contra robatori i danys i una revisió anual completa. Un cop feta la subscripció, Brompton es compromet a lliurar la bicicleta en un termini de tres a cinc dies laborables.
Vagons plens
Un dels problemes que dificulten l’ús de la bici per anar al tren a Espanya, davant de països com Holanda, Dinamarca i Suècia on el seu ús està generalitzat, és la manca d’aparcament segur a les estacions i l’alt risc de robatori. A més, en hora punta resulta molt difícil pujar la bicicleta a uns vagons que ja circulen plens de passatgers. D’aquí que aquesta marca hagi considerat de manera encertada que el seu model de plegat ràpid i format compacte sigui «ideal per al tren». Per a les persones que s’hagin convençut d’aquesta manera de moure’s per anar a la feina, a estudiar o fer els seus desplaçaments, la marca ofereix un bo de 200 euros per a la compra d’una bici nova. Per a les que no, promet una «devolució o cancel·lació senzilla».
Tercer país
Renfe participa en el llançament donant a conèixer la promoció a través dels seus canals web i les seves xarxes socials per «facilitar la connexió entre el tren i altres modes de transport», especialment en els trajectes diaris.
Espanya és el tercer país en què Brompton llança el nou servei d’ús de les seves bicicletes per subscripció, després que aquest mateix any l’hagi llançat a França i del seu debut pioner l’any passat a Alemanya.
L’empresa britànica produeix prop de 100.000 bicicletes plegables l’any, creades el 1975 pel seu inventor Andrew Ritchie.
