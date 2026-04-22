Catalunya realitza la primera cirurgia per tractar el dolor neuropàtic amb estimulació cerebral profunda
Nova fita de la sanitat pública catalana. L’Hospital del Mar ha realitzat la primera cirurgia a Catalunya per tractar el dolor neuropàtic amb estimulació cerebral profunda. L’equip mèdic encapçalat per la doctora Gloria Villalba, neurocirurgiana coordinadora del Servei de Neurocirurgia de l’hospital barceloní, ha tractat un pacient prenent com a diana terapèutica la via afectiva del dolor. Aquest tipus de dolor és aquell generat pel mateix sistema nerviós que es produeix sense un estímul real i té un component somàtic i un d’afectiu. La intervenció ha consistit a estimular la zona on es percep la part afectiva del dolor, no el dolor en si mateix. Només s’han fet una trentena d’intervencions com aquesta arreu del món.
El pacient va quedar paraplègic en un accident de trànsit el 2018, fa quatre anys. Des d’aleshores, tenia un dolor invalidant a l’os sacre que no està provocat directament per la seva patologia física. Cap tipus de tractament havia funcionat en el seu cas per pal·liar aquest dolor. El dolor era tan intens i li havia generat un patiment tan gran, que el va portar a un estat depressiu i ansiós, fins a l’extrem que ha intentat en dues ocasions autolesionar-se.
Fins ara, en casos de pacients amb dolor neuropàtic molt greu, s’opta per l’estimulació del còrtex cerebral o, de manera menys freqüent, del tàlem, àrea que es correspon amb la zona concreta del cos que fa mal i que té representació exacta al cervell, és a dir, es tracta el component físic del dolor. Però hi ha zones del cos que no tenen aquesta representació o que resulta molt complex trobar-la. En aquests pacients o en els que no responen a altres tècniques de neuromodulació es pot intentar el tractament amb estimulació cerebral profunda al cíngol. És el cas de la persona tractada a l’Hospital del Mar, que tenia la lesió situada a l’os sacre.
La intervenció, realitzada a finals d’octubre, va consistir en la col·locació de dos elèctrodes en una zona concreta del cervell, el cíngol anterior dorsal, on es gestiona la dimensió afectiva del dolor neuropàtic. Aquesta zona del cervell és la que, entre altres funcions, modula i processa les emocions humanes. L’objectiu no és actuar sobre la intensitat del dolor, el component somàtic del dolor, sinó sobre com afecta el dolor i amb quina importància la vida del pacient, el seu component afectiu, explica la doctora Villalba. «És el primer cas a l’Estat en el qual es tracta el dolor neuropàtic utilitzant estimulació cerebral profunda en una zona del cervell on es controla la part afectiva del dolor, no la sensitiva», apunta.
Actuar sobre el dolor crònic no físic
El doctor Juan Castaño, metge adjunt del Servei de Psiquiatria de l’Hospital del Mar, remarca la importància d’haver pogut actuar sobre aquest dolor crònic no físic, sinó afectiu. Castaño explica que «l’abordatge i la percepció del dolor crònic no només depenen de la intensitat de la sensació dolorosa, sinó que també és determinant la gestió que faci la persona amb dolor crònic de la dimensió afectiva del dolor, és a dir, com es regula davant els pensaments i emocions difícils que s’hi associaran habitualment». I apunta que la dimensió afectiva del dolor «pot ser tan limitant o més que la dimensió somàtica del dolor»; per tant, consideren que aquesta dimensió afectiva ha de ser considerada com «un dels objectius terapèutics fonamentals en el complex abordatge del dolor crònic».
Treball previ de psiquiatria
La intervenció, d’alta complexitat tècnica, però de baix risc de complicacions, va ser precedida d’un estudi amb imatges de ressonància magnètica amb tractografia per determinar exactament el millor punt del cíngol per estimular la part afectiva del dolor. Així es va poder millorar la manera en què el pacient viu el dolor, com li afecta emocionalment, i, d’aquesta manera, millorar la seva qualitat de vida, ja que, malgrat tenir dolor, pot portar a terme una vida amb més activitat i més completa sense pensar constantment en el dolor. «Amb la cirurgia i l’estimulació cerebral profunda, no canviem el dolor, sinó la seva percepció, com el pacient viurà a partir d’ara la percepció del dolor que pateix».
En aquest procés ha sigut fonamental el treball previ que els psiquiatres han realitzat amb el pacient. Villalba remarca que aquesta tasca preoperatòria dels psiquiatres ha ajudat el pacient a comprendre quin és l’objectiu de la cirurgia. En aquest sentit, després de passar pel quiròfan, s’està realitzant un seguiment del pacient per ajustar de manera acurada l’estimulació que els elèctrodes porten a terme sobre el cíngol per garantir el nivell més adequat per a ell.
Només una trentena de casos han sigut tractats al món amb aquest tipus d’abordatge i han obtingut millors resultats que les tècniques habituals. La intenció de l’Hospital del Mar és iniciar un programa per tractar aquest tipus de pacients. A part del Servei de Neurocirurgia, hi han participat el Servei de Psiquiatria i la Clínica del Dolor.
