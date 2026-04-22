Álvaro Villacampa
Totes les claus del procés de regularització d’immigrants: un advocat expert en estrangeria alerta d’estafes
L’especialista, membre del Col·legi d’Advocats de Saragossa, alerta de la «guerra de preus» en assessories no professionals que poden acabar malmetent la sol·licitud dels migrants
Laura Carnicero
És una oportunitat que pot canviar la vida de mig milió de persones a Espanya i de diversos milers a l’Aragó. El procés de regularització d’immigrants impulsat pel Govern d’Espanya obre la porta que desenes de milers de persones que resideixen a la comunitat autònoma tinguin l’oportunitat de comptar amb un permís de residència i treball d’un any, que els obrirà al seu torn la porta a altres vies de regularització de la seva situació administrativa. El tràmit ja està en marxa i, amb aquest, el risc que es produeixin pràctiques fraudulentes.
Álvaro Villacampa, advocat especialitzat en Estrangeria a Saragossa, assegura que «el procés de regularització d’immigrants és el caldo de cultiu perfecte perquè es produeixin pràctiques fosques». Per exemple, denuncia que també en aquest procés s’està produint aquesta pràctica habitual que sol acompanyar altres tràmits d’Estrangeria que impliquen l’obtenció de cites prèvies.
«No tenim constància que hi hagi màfies o grups organitzats venent directament les cites prèvies, però la venda del ‘servei’ de la cita prèvia és una cosa molt habitual i molts s’aprofiten dels llimbs legals pel qual no es ven la cita prèvia, sinó la gestió d’aconseguir aquesta cita», denuncia. I destaca: «Per desgràcia, tota cita està en venda».
En aquest procés de regularització extraordinària, bufets d’advocats especialitzats com el de Villacampa també estan detectant un auge d’"assessories al·legales" de persones que, sense ser advocats, deixen la seva «ajuda» coneguts o compatriotes, però sense oferir «garanties» que el registre de la documentació es fa correctament, o que s’han seguit els tràmits necessaris.
«Estem vivint una autèntica guerra de preus, impulsada per aquestes ‘assessories legals’ de persones que no són advocats, perquè no fa falta ser advocat per poder crear una ‘assessoria’, i hi ha gent que ven els seus serveis per 100 euros quan un tràmit d’aquest tipus requereix un seguiment de 5 mesos», denuncia Villacampa. En un servei d’assessoria oficial, indica, aquest servei no pot prestar-se per menys d’uns 500 euros, cosa que obre una bretxa en una situació que, per a moltes persones, és desesperada.
«Hi ha gent que no pot pagar la tarifa d’un advocat privat, però en aquest cas, és preferible que confiïn en les entitats col·laboradores del ministeri, en les oenagés que fa anys que tenen experiència i de trajectòria contrastada en l’atenció a persones migrants, que no els deixaran de banda i els informaran correctament», considera. I alerta que aquestes «assessories legals» que no impulsen professionals poden «deixar-los tirats a meitat del procés, cosa que suposa malgastar una oportunitat que és única per a milers de persones». A més de generar una «economia submergida», alerta, que també perjudica les finances del país.
«Aquest és un document que et canvia la vida: els migrants no es poden posar en mans d’algú no professional», incideix Villacampa, que recorda que en aquest procés extraordinari de regularització «estem tractant amb la vida i les esperances de moltes persones».
«Una persona sense papers evidentment és vulnerable»
Un dels documents que les persones migrants estan sol·licitant de forma massiva, per intentar completar el procés de regularització, és l’ informe de vulnerabilitat. Un document que poden emetre els serveis socials i també les entitats col·laboradores del Ministeri de Migracions, en el qual es reflecteixen les circumstàncies específiques de cada persona que fan que es trobi en situació de fragilitat.
Segons Villacampa, l’exigència d’aquest document és «un oxímoron». «Una persona que no té papers, evidentment està en situació de vulnerabilitat», recalca Villacampa, que assenyala que, al seu bufet, intenten que els seus clients accedeixin al procés de regularització per qualsevol dels altres dos supòsits, com comptar amb familiars dependents al seu càrrec, o trobar-se a la recerca activa de feina.
A més, ha recordat que aquest document «s’ha d’expedir de forma gratuïta», i ha alertat de casos, en altres punts d’Espanya, en els quals s’ha denunciat el cobrament per aquest document a través del pagament de quotes en les associacions que presten ajuda. «En cap cas es pot obligar a pagar cap taxa per aquest document», incideix Villacampa.
Malgrat les dificultats, aquest advocat expert en Estrangeria recorda que aquest procés de regularització d’immigrants «és una solució a un problema que existeix» i que permetrà que «moltes persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida, amb dignitat, a Espanya».
