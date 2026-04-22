Els Mossos volen analitzar fotos de la femta del nadó maltractat
Els forenses hauran d’estudiar les imatges que hi havia al telèfon mòbil de la mare per determinar si podrien haver causat les lesions anals.
Marta Català
Els Mossos d’Esquadra han entregat al jutjat unes diligències complementàries del nadó presumptament maltractat pels seus pares a Barcelona i que va estar un mes ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron. En aquestes diligències, la policia ha aportat unes fotografies d’uns excrements "voluminosos" del menor, imatges trobades al telèfon mòbil de la mare del nadó.
Els agents, en les seves conclusions, demanen determinar si aquestes fotos podrien explicar les lesions anals que presentava el nadó, i que segons la pediatra i la forense que van veure el nen a la Vall d’Hebron són compatibles amb una agressió sexual, segons han informat fonts de la investigació a EL PERIÓDICO.
Una de les línies de la defensa és que les fissures anals podrien ser producte del restrenyiment que segons els pares patia el nadó. Els advocats confien que aquestes diligències podrien descartar el delicte d’agressió sexual perquè, argumenten, un nen tan petit no acostuma a fer deposicions de gran mida i això, apunten, podria haver-li provocat fissures anals.
L’Audiència de Barcelona encara ha de decidir si manté o no a presó els progenitors del nen, que van ser empresonats el 20 de març, quatre dies després que el nadó ingressés a la Vall d’Hebron.
Fonts de la investigació han assenyalat que haurà de ser el forense qui determini si aquests excrements poden haver causat les ferides que el menor presentava a l’anus i que la fiscalia també va atribuir a una presumpta agressió sexual amb penetració. En aquest sentit, els Mossos relaten en el seu informe que, fins ara, no s’ha trobat en el telèfon mòbil de la mare ni en el del pare cap indici d’agressió sexual al nen, que quan va ingressar a la Vall d’Hebron tenia tan sols sis setmanes de vida.
"Bèstia i poc àgil"
Segons fonts de la defensa, els Mossos no han trobat cap indici de comportament agressiu de la mare amb el seu fill i exposen com a exemple que la progenitora consultava a internet sobre l’estat del nadó. Sobre el pare del menor, els agents parlen d’un home "bèstia i poc àgil". De fet, una dona que va compartir amb la família habitació a la Vall d’Hebron va alertar els metges el mateix dia de la detenció de la parella –denúncia que ha ratificat al jutjat com a prova preconstituïda– que el pare tapava la boca del nadó quan plorava, agitava el llit del nen de "manera brutal" i li donava el biberó, preparat amb aigua freda, de manera brusca i amb certa agressivitat.
En aquestes diligències complementàries s’inclou el bolcat del mòbil dels progenitors, converses amb amics i el seu entorn, i les declaracions de familiars i amics. D’aquesta investigació policial, fonts de la defensa destaquen "la possibilitat que la policia aprofundeix en la falta de perícia d’aquest senyor (en al·lusió al pare del nadó) en les lesions del nen, inclosa la seva pròpia declaració en què reconeixia que no tenia gaire facilitat amb el nadó". Unes manifestacions que han secundat familiars i amics, tot i que la fiscalia afirma que el nen presentava lesions antigues susceptibles de maltractament continuat. La pediatra que va atendre el nadó a la Vall d’Hebron va assegurar que el menor podria patir seqüeles neurològiques i fisiològiques fruit de les lesions.
Tal com va avançar fa unes setmanes EL PERIÓDICO, en l’informe policial s’exposa que el germà del pare va declarar als Mossos que aquest "és un home meticulós, tot i que bèstia i que, quan deixa el mòbil a la taula, el tira". També recull com una veïna va declarar als Mossos que la mare del nadó li va mostrar la seva inquietud al dir-li que el seu marit no era gaire àgil a l’agafar el petit. De fet, una altra veïna va explicar a aquest diari que va veure un dia el pare amb el nadó al cotxet i li va manifestar que estava "molt cansat perquè no parava de plorar".
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa