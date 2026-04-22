Els reptes de la innovació tecnològica i l’absentisme
Pablo Gallén
La innovació, la rendibilitat i l’adaptació a nous vectors de creixement van centrar ahir una de les taules de debat de les Jornades Sector Hoteler. En el panel hi van participar Jorge Marichal, president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT); Francisco Ramírez, director general de B2B a LG Electronics Espanya, i Miguel Salom Moll, soci director de Madrid de The Hotel Factory.
Marichal va alertar que alguns dels problemes no procedeixen del context internacional, sinó de factors estructurals interns, com l’absentisme, la falta de mà d’obra i, especialment, el problema de l’habitatge a les destinacions turístiques. A determinats llocs, la dificultat per trobar allotjament per als treballadors és un obstacle real per a l’activitat, va dir.
Salom va posar el focus en la necessitat de vincular qualsevol reforma a una estratègia de rendibilitat. El reposicionament hoteler, va sostenir, no s’ha d’entendre com una simple modernització, sinó com una oportunitat per revisar el model comercial i operatiu. Per la seva banda, Ramírez va defensar que el repte ja no consisteix només a disposar de les solucions tecnològiques més avançades, sinó a implantar-les amb agilitat i amb una lògica adaptada a cada establiment.
