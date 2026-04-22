A Booking
Estafats i sense habitació mig centenar de turistes que van reservar en un hotel de la Rambla de Barcelona
El Periódico
Mig centenar de turistes s'han vist obligats a passar la nit a les escales i els passadissos de l'hotel barceloní Standbyme Ramblas després de comprovar en arribar a l'establiment que no constava cap reserva al seu nom. Tampoc no han obtingut una resposta que els ajudi a solucionar la situació des de Booking.com, la plataforma en què havien efectuat la reserva.
Els afectats sospiten que pot tractar-se d'un cas d'estafa a través d'internet, segons ha informat TV3. Bruno Queitano, un dels turistes que ha patit l'estafa, ha detallat la frustració del grup en no trobar solucions ni ajuda de totes les instàncies a les quals han recorregut: l'hotel, la plataforma i la policia.
Màxima frustració
"Quan vam arribar a l'hotel no teníem habitació. No en queden. La ciutat està completa. Ni l'hotel ni la policia ens han trobat cap solució. Hi ha nens de 3 a 4 anys", s'ha lamentat.
La sensació de frustració és màxima. "Booking ens ha cobrat per la pernoctació. Com a mínim ens haurien de respondre. No tot és cobrar, cobrar...", ha declarat Queitano a TV3.
Ciberatac
Fa tot just dues setmanes, Booking.com va anunciar que havia patit un ciberatac que podria haver permès un accés no autoritzat a dades dels seus clients, segons va informar la mateixa companyia després de detectar una "activitat sospitosa" que hauria afectat diverses reserves.
L'empresa va enviar un correu als usuaris per advertir-los que "terceres persones no autoritzades" podrien haver accedit a informació associada a reserves, inclosos noms, adreces físiques i de correu electrònic, números de telèfon i altres dades facilitades pels clients als allotjaments.
