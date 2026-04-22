Salut
Francis Holway, expert en nutrició: "El més important és gastar calories a part del gimnàs"
El nutricionista esportiu defensa que "principalment som el que no mengem"
El Periódico
"Molta gent menja molt més del que creu que menja", assegura l'expert en nutrició i exercici Francis Holway al pòdcast La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat. En un moment en què les xarxes socials estan plenes de dietes i rutines d'exercici, moltes d'elles inassumibles, el nutricionista esportiu defensa una idea molt simple i clau: moltes vegades la millora física comença més pel que deixes de fer que pel que afegeixes.
Holway exposa que "tothom diu som el que mengem, sí, però principalment som el que no mengem". "Els culturistes d'abans deien 'abs start in the kitchen' ('els abdominals comencen a la cuina', el que jo anomeno la 'deixa de menjar ximpleries diet'", incidint que deixar de menjar segons quins aliments serà clau si realment es desitja un canvi físic.
No cal estar comptant calories
"És molt més fàcil no menjar 500 calories, què sé jo, d'un gelat, uns dònuts, patates fregides, que sortir a córrer 40 minuts. Sempre serà més fàcil", insisteix, subratllant que estar comptant calories constantment pot acabar avorrint. "Pots comptar calories al principi per tenir-ne una idea, però és molt tediós. Molta gent no en té ni idea. Molta gent menja molt més del que creu que menja", afegeix.
Holway explica que no cal estar comptant calories constantment. "Simplement, per exemple, si algú té 10 o 12 quilos d'excés pot canviar un dinar de menjar ràpid, patates fregides, hamburguesa, beguda ensucrada i un gelat de postres per una amanida verda amb trossos de pollastre, peix i una mica de pa, fruita i aigua".
Sense comptar les calories, "ja pot aconseguir molt amb això", tot i que a mesura que s'acosta al greix corporal que li correspon, "aquí s'ha de ser més estricte".
Exercicis de força
L'esport, i especialment els exercicis de força, són fonamentals si s'està en un procés de canvi físic. "Si tens un dèficit de calories que et fa baixar de pes, part d'aquest dèficit pot ser múscul. Si menges prou proteïna i fas exercici de força, t'assegures que cadascun d'aquests quilos que perds és 100% greix", assegura.
També l'exercici cardiovascular és important. Més enllà de la intensitat, "el més important és gastar calories a part del gimnàs, ja sigui prendre classes de ball, caminar, córrer, bicicleta o passejar el gos. Però gasta-les. Això permet que un mengi més, tingui menys gana, duri més temps amb aquest procés i tingui més adherència, que és el que acaba donant resultats", conclou.
