Dos excursionistes troben un tresor d'or valorat en més de 300.000 euros: conté objectes del 1808
Segons les dates d'encunyació, la troballa conté monedes dels anys 1808 a 1915
Oriol García Dot
L'últim que t'esperes quan passeges tranquil·lament pel mig d'un bosc és trobar-te una llauna plena de monedes d'or, joies exquisides i diversos artefactes amb un valor estimat superior a 300.000 euros. Això és el que els ha passat a dos excursionistes a la República Txeca.
Dos muntanyencs que eren a la serralada més alta de la República Txeca, anomenada Krkonoše, van descobrir una llauna d'alumini que sobresortia d'un mur de pedra. Van pensar que seria una simple llauna buida que algú havia deixat allà, però es van endur una gran sorpresa: contenia gairebé 600 monedes d'or i un conjunt d'objectes de valor amagats durant dècades.
Després de descobrir la llauna, es van adonar que, a poca distància, hi havia una caixa de ferro que contenia una varietat d'objectes exquisits de metall groc: deu polseres, un moneder de filferro, una pinta, una cadena i una polvorera. Tots els artefactes sumen un pes de 7 quilograms, dels quals gairebé 3,7 quilograms corresponen únicament a monedes d'or, segons el mitjà turc especialitzat en arqueologia, "Arkeonews".
Una troballa única
Els excursionistes van entregar la seva troballa, que va ser examinada per experts del Museu de Bohèmia Oriental, els quals ràpidament es van adonar que no es tractava d'una troballa qualsevol.
Segons Miroslav Novák, cap del departament arqueològic del Museu de Bohèmia Oriental a Hradec Králové, es tracta d'una troballa única en la història: "Emmagatzemar objectes valuosos sota terra en forma de tresors, els anomenats dipòsits, ha estat una pràctica habitual des de la prehistòria. Al principi, predominaven els motius religiosos; més endavant, es tractava més sovint de béns emmagatzemats en temps incerts, amb la intenció de recuperar-los posteriorment. Aquesta troballa destaca principalment pel pes inusualment gran del metall preciós".
Monedes del 1808 al 1915
Segons el numismàtic del Museu de Bohèmia Oriental, Vojtěch Brádle, "el tresor va romandre amagat sota terra durant un màxim de poc més de cent anys. Segons les dates d'encunyació, conté monedes dels anys 1808 a 1915".
Les monedes principalment són d'origen francès, tot i que hi ha encunyacions de l'Imperi austrohongarès. La col·lecció també inclou monedes belgues o otomanes en més quantitat.
Segons el mitjà polonès Tvp World, la legislació txeca atorga als qui troben un objecte de valor una recompensa equivalent al 10% del seu valor, excepte en el cas de l'or, que es recompensa amb el valor total de l'objecte.
Per tant, s'estima que els dos excursionistes rebran aproximadament 480.000 euros. A més, tota aquesta col·lecció d'artefactes serà exposada al museu, un cop hagin pagat la recompensa als dos afortunats.
