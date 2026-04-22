Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de la BaellsSant Jordi 2026Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsAtropellament a AviàRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Javi, a Oviedo

La dona de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, dona 120.000 euros "fonamentals" per al tractament del nen amb síndrome de Nedamss

L'aportació de Georgina Rodríguez serveix per completar el milió i mig d'euros que es necessitava per poder accedir a la teràpia experimental que necessita el petit: "Estem molt contents i molt emocionats, tot i que encara queda molt camí per recórrer"

Sala de Cambra de l'Auditori. Concert per a recaptar fons per a l'Àngel de Javi / Mario Canteli / LNE

Félix Vallina

El nen ovetense Javier Gómez Piera ja té un altre àngel en la seva història. La dona de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha donat 120.000 euros a la fundació que es va crear a la capital asturiana per lluitar contra la malaltia que pateix el petit, la síndrome de NEDAMSS, una afecció neurodegenerativa rara que a poc a poc li està afectant la parla, la mobilitat i la respiració.

L'aportació de l'esposa del futbolista completa el milió i mig d'euros que necessitava l'associació "El ángel de Javi" per accedir a la teràpia gènica experimental que podria servir per curar el nen, tot i que encara queda molt camí per recórrer. "Estem molt contents. Queda molta feina per davant, però el suport de Georgina ha estat la resposta a les nostres súpliques i és la injecció que necessitàvem en un moment crític", diu Ana Piera, mare del petit.

Piera explica que la donació de la dona de Ronaldo arriba després que ella pengés un vídeo a Instagram, aquest dilluns a la nit, en què feia veure la seva angoixa i preocupació per la situació que està vivint el seu fill. "Ivana em va trucar aquest matí per donar-me la notícia i em va dir emocionada que la seva germana, en veure el vídeo, va notar en el seu interior que havia de fer alguna cosa al respecte. No tinc paraules per agrair-l'hi", assenyala la mare del petit ovetense. "Tant ella com el seu marit, Cristiano Ronaldo, són extraordinaris. Tenen uns detalls i uns gestos per a causes com la nostra que em semblen impressionants. Això demostra una sensibilitat i un cor enorme".

La relació de Georgina Rodríguez amb "El Ángel de Javi" no és nova. Tant la dona de Cristiano Ronaldo com la seva germana, Ivana Rodríguez, fa temps que són ambaixadores de la fundació i aprofiten la seva influència per tractar de salvar el petit i altres nens afectats per la síndrome de Nedamss. No debades, Ivana Rodríguez va donar recentment els 100.000 euros que va rebre després de proclamar-se guanyadora del programa "Top Chef", un gest que va ajudar a donar visibilitat nacional a la situació del petit ovetense.

Més enllà dels noms coneguts, el cas de Javier ha despertat una gran onada de solidaritat a Astúries. Associacions, veïns, centres educatius i empreses s'han bolcat en l'organització d'esdeveniments i campanyes per donar suport a la família, convertint aquesta lluita en un exemple de mobilització col·lectiva.

RRSS WhatsAppCopiar URL
La pressió en el lloguer assoleix un nou màxim: 141 interessats en cada pis que surt al mercat

Xavier Vernetta, escriptor: «La ficció té molt de realitat, i la realitat té molt de ficció»

Sant Joan passa del 49,5% al 87,9% de recollida selectiva amb el porta a porta: "La sensació és que tenim un poble més net"

Illa nega que la prohibició del burca a Lleida sigui "racista" i el Govern evita condemnar la proposta

Fem Manresa alerta que fer un pavelló nou pot passar de costar 20 a 30 milions i que l'Ajuntament n'assumeixi 15

Brompton llança amb Renfe un servei de subscripció de les seves icòniques bicicletes per als usuaris del tren

Patriotes sense pàtria

La curiosa crida del base del Baxi Obasohan a les xarxes: "On puc comprar un gran ram de roses per Sant Jordi a Manresa?"
Tracking Pixel Contents