Javi, a Oviedo
La dona de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, dona 120.000 euros "fonamentals" per al tractament del nen amb síndrome de Nedamss
L'aportació de Georgina Rodríguez serveix per completar el milió i mig d'euros que es necessitava per poder accedir a la teràpia experimental que necessita el petit: "Estem molt contents i molt emocionats, tot i que encara queda molt camí per recórrer"
Félix Vallina
El nen ovetense Javier Gómez Piera ja té un altre àngel en la seva història. La dona de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha donat 120.000 euros a la fundació que es va crear a la capital asturiana per lluitar contra la malaltia que pateix el petit, la síndrome de NEDAMSS, una afecció neurodegenerativa rara que a poc a poc li està afectant la parla, la mobilitat i la respiració.
L'aportació de l'esposa del futbolista completa el milió i mig d'euros que necessitava l'associació "El ángel de Javi" per accedir a la teràpia gènica experimental que podria servir per curar el nen, tot i que encara queda molt camí per recórrer. "Estem molt contents. Queda molta feina per davant, però el suport de Georgina ha estat la resposta a les nostres súpliques i és la injecció que necessitàvem en un moment crític", diu Ana Piera, mare del petit.
Piera explica que la donació de la dona de Ronaldo arriba després que ella pengés un vídeo a Instagram, aquest dilluns a la nit, en què feia veure la seva angoixa i preocupació per la situació que està vivint el seu fill. "Ivana em va trucar aquest matí per donar-me la notícia i em va dir emocionada que la seva germana, en veure el vídeo, va notar en el seu interior que havia de fer alguna cosa al respecte. No tinc paraules per agrair-l'hi", assenyala la mare del petit ovetense. "Tant ella com el seu marit, Cristiano Ronaldo, són extraordinaris. Tenen uns detalls i uns gestos per a causes com la nostra que em semblen impressionants. Això demostra una sensibilitat i un cor enorme".
La relació de Georgina Rodríguez amb "El Ángel de Javi" no és nova. Tant la dona de Cristiano Ronaldo com la seva germana, Ivana Rodríguez, fa temps que són ambaixadores de la fundació i aprofiten la seva influència per tractar de salvar el petit i altres nens afectats per la síndrome de Nedamss. No debades, Ivana Rodríguez va donar recentment els 100.000 euros que va rebre després de proclamar-se guanyadora del programa "Top Chef", un gest que va ajudar a donar visibilitat nacional a la situació del petit ovetense.
Més enllà dels noms coneguts, el cas de Javier ha despertat una gran onada de solidaritat a Astúries. Associacions, veïns, centres educatius i empreses s'han bolcat en l'organització d'esdeveniments i campanyes per donar suport a la família, convertint aquesta lluita en un exemple de mobilització col·lectiva.
