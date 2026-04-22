Informe científic
Nacions Unides reclama adaptar els cultius "a la nova realitat climàtica" i apostar per plantacions més resistents a la calor extrema
Un nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i la FAO calcula que els extrems de temperatura ja posen en risc els mitjans de vida i la salut de més de mil milions de persones
Valentina Raffio
El canvi climàtic ja ha transformat radicalment el món en què vivim i els seus impactes, cada vegada més greus, ja poden observar-se a tots els racons del planeta. És per això que, davant l'auge d'aquests escenaris, Nacions Unides demana accelerar les mesures d'adaptació per fer front als danys causats per fenòmens com els extrems de calor que, segons indica un nou informe elaborat per l'Organització Meteorològica Mundial i la FAO, ja posa en risc cultius de tot el món i, així, amenaça els mitjans de vida i la salut de més de mil milions de persones. En una nova anàlisi publicada aquest dimecres, l'entitat subratlla la necessitat d'apostar per "cultius adaptats a la nova realitat climàtica" i tècniques com la millora genètica selectiva i l'ajust dels calendaris de sembra per protegir els cultius i les activitats agrícoles de la calor extrema.
La ciència ha demostrat que en la majoria dels cultius agrícoles, el rendiment de les plantes comença a reduir-se quan se superen els 30 graus
L'estudi constata que en aquests moments no només vivim els efectes de l'augment de la temperatura mitjana global sinó que, a més, també registrem més episodis d'onades de calor extrema i amb més freqüència. Aquest fenomen, afirmen els experts, redueix el "marge de seguretat tèrmica" del qual depenen les espècies per a processos biològics com la fotosíntesi, la regeneració cel·lular, la reproducció i, en última instància, la supervivència. La ciència ha demostrat que en la majoria dels principals cultius agrícoles, el rendiment de les plantes comença a reduir-se quan els termòmetres superen els 30 graus. Això no només afecta el creixement de les plantes sinó que també augmenta la producció de pol·len estèril i de compostos oxidatius tòxics.
Multiplicador de riscos climàtics
L'anàlisi posa l'accent en com la calor també funciona com a "multiplicador de riscos climàtics", ja que, en la pràctica, s'ha demostrat que durant els episodis d'altes temperatures també s'amplifica l'estrès hídric, augmenta el risc de sequeres sobtades, afavoreix la propagació de plagues i malalties als camps i incrementa el perill d'incendis. I tot això acaba repercutint de manera directa en la producció dels cultius i en el sosteniment de milions de persones d'arreu del món. L'informe, de fet, afirma que el rendiment dels camps de soja, uns dels més populars a escala mundial tant per a la producció alimentària humana com per alimentar el bestiar, ha caigut fins a un 20% en aquelles zones on les temperatures superen entre 5 i 10 graus els seus valors habituals durant períodes prolongats. Una cosa que, malauradament, passa cada vegada més.
El rendiment dels camps de soja cau fins a un 20% en aquelles zones on es registren temperatures entre 5 i 10 graus per sobre del normal durant períodes prolongats
Un exemple molt gràfic d'aquest fenomen va passar just ara fa un any, a la primavera del 2025, quan una part de la serralada de Ferganá al Kirguizstan va patir una onada de calor inèdita per a aquestes dates i va registrar temperatures per sobre dels 30 graus durant un període prolongat de temps. Aquesta anomalia tèrmica, amb temperatures fins a 10 graus per sobre del que era habitual per a l'època, va provocar un xoc tèrmic en els cultius de fruites i blat, va contribuir a una plaga de llagostes i finalment va causar una disminució del 25% en la collita de cereals a la zona. "La calor extrema és un important multiplicador de riscos, ja que exerceix una pressió creixent sobre els cultius, el bestiar, la pesca i els boscos, així com sobre les comunitats i economies que en depenen", afirma el director general de la FAO, QU Dongyu.
Mesures d'adaptació i resiliència
La situació, afirmen els experts, obliga a redoblar esforços per adaptar els cultius al que ja ha estat denominat com "la nova realitat climàtica". És a dir, un món en què la calor és cada vegada més severa i freqüent i que, tal com hem vist els últims anys, pot desencadenar altres fenòmens adversos com sequeres. És per això que, a través d'aquest informe, Nacions Unides llança una crida a enfortir els sistemes d'alerta primerenca per ajudar els agricultors a respondre davant d'aquest episodi. També es reclama millorar l'accés a serveis financers com assegurances, sistemes de pagament, mecanismes de protecció social sensibles a crisis i altres ajudes perquè els agricultors puguin fer front a les transformacions tècniques necessàries per adaptar els seus cultius a aquests fenòmens. Sobretot en zones del sud global, on aquests fenòmens són encara més greus.
L'informe suggereix apostar per varietats de plantes que tolerin millor l'estrès tèrmic i la falta d'aigua
Entre les mesures proposades destaca la genètica selectiva de les plantes cultivades, l'elecció de cultius més resistents a la calor extrema, l'ajust dels calendaris de sembra i la modificació de les pràctiques de maneig per protegir els cultius i les activitats agrícoles d'escenaris d'altes temperatures. Això implicaria, per exemple, desenvolupar varietats de cultius que tolerin millor l'estrès tèrmic i la falta d'aigua, substituir plantacions sensibles per altres de més adaptades a climes càlids, avançar o endarrerir les dates de sembra per evitar els pics de calor en fases crítiques del creixement i implementar pràctiques com l'ús d'ombreig, un reg més eficient o la cobertura del sòl per reduir l'evaporació. D'aquesta manera, sosté l'informe, no només podrem minimitzar les pèrdues agrícoles sinó també augmentar la resiliència dels cultius davant d'un clima cada vegada més extrem.
