Crim de la BaellsSant Jordi 2026Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsAtropellament a AviàRosalíaConcurs de Relats Breus
Els 2 ponts festius a Barcelona abans de l'estiu i un superpont per a qui es pugui agafar dies

Molts treballadors ja pensen en els seus pròxims dies lliures

Un calendari laboral. / EPC

Andrea Valenzuela García

Cada vegada queda menys per gaudir de l'estiu i, després de la Setmana Santa, molts catalans ja esperen amb ganes tenir algun dia festiu abans de les vacances d'estiu. Afortunadament, el calendari laboral de 2026 de Catalunya encara marca dues jornades no laborables i una altra més que és exclusiva de Barcelona i d'algunes poques localitats catalanes.

Aquests dies faran l'espera fins a les vacances més fàcil, encara més si s'hi poden sumar uns dies lliures a la jornada festiva. A més, si aquests festius coincideixen amb bon temps, es podria parlar d'un pont d'estiu previ a l'arribada de l'estació.

Festiu la setmana vinent

La millor part d'aquestes bones notícies és que el primer d'aquests festius arriba la setmana vinent.

El primer dia del mes vinent, el divendres 1 de maig, és festiu a tot Espanya i, per tant, a tota la comunitat: se celebra el Dia del Treballador.

Per tant, molts podran gaudir d'un cap de setmana llarg. O, fins i tot, els qui demanin com a dia lliure el dijous 30 d'abril o el dilluns 4 de maig podran fer pont.

L'1 de maig commemora els èxits del moviment obrer i els drets laborals. Es va originar als Estats Units, a partir d'una vaga sindicalista a Chicago (Illinois) l'any 1886.

Exclusiu de Barcelona

El següent festiu exclusiu a Barcelona arriba setmanes després del Dia del Treballador, el dilluns 25 de maig.

Durant aquesta jornada se celebra la segona Pasqua, una festivitat que és variable perquè sempre té lloc 50 dies després del diumenge de Resurrecció. L'efemèride té lloc un dia després del diumenge de Pentecosta, una festa de caràcter religiós que commemora la baixada de l'Esperit Sant sobre els apòstols.

Tot i que sempre és dilluns i és un dia no laborable a la ciutat de Barcelona, hi ha altres localitats catalanes que poden gaudir d'aquest festiu.

Per consultar en quins municipis és festiu, la Generalitat de Catalunya proporciona un cercador en línia de festes generals i locals.

Possible superpont

Després del 25 de maig, hem d'esperar gairebé un mes per tenir un altre dia festiu a Barcelona: el dimecres 24 de juny.

Aquest any, la festivitat de Sant Joan cau en dimecres, per la qual cosa els qui puguin sol·licitar dies lliures podrien organitzar-se per tenir un superpont de cinc dies de festa. Triant el dilluns 22 i el dimarts 23 de juny, o el dijous 25 i el divendres 26 de juny, s'hi sumarien el dia 24 no laborable i el cap de setmana.

Notícies relacionades

Sant Joan dona la benvinguda al solstici d'estiu, amb el dia més llarg i la nit més curta, i també celebra el naixement de Sant Joan Baptista.

  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  5. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  6. Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
  7. Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
  8. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús

Sant Joan passa del 49,5% al 87,9% de recollida selectiva amb el porta a porta: "La sensació és que tenim un poble més net"

Fem Manresa alerta que fer un pavelló nou pot passar de costar 20 a 30 milions i que l'Ajuntament n'assumeixi 15

Brompton llança amb Renfe un servei de subscripció de les seves icòniques bicicletes per als usuaris del tren

Patriotes sense pàtria

La curiosa crida del base del Baxi Obasohan a les xarxes: "On puc comprar un gran ram de roses per Sant Jordi a Manresa?"

La Torre Nova de la Colònia Pons ja llueix la lluerna restaurada

Ísmael Hadirassou, va arribar en pastera i viu a Manresa: "La regularització és la salvació"

