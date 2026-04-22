Icona del barri
El rellotge més emblemàtic del barri de Sant Antoni de Barcelona continuarà marcant les hores: els comerciants es mobilitzen per protegir-lo
Els veïns volen mantenir la memòria del negoci
Andrea Valenzuela García
La petita botiga Confeccions El Rellotge, al barri de Sant Antoni (Eixample, Barcelona), ha tancat definitivament després d’una llarga trajectòria i molta història. Ara, preocupa el futur de la màxima icona del negoci.
El comerç és reconegut entre els residents per la popularitat del propietari Evaristo Sender i pel rellotge de la seva façana, un emblema del barri. Ara, els veïns demanen que no deixi de funcionar.
Confeccions El Rellotge
El mes passat de febrer va tancar de manera permanent Confeccions El Rellotge, ubicada al número 89 del carrer Comte Borrell, al barri de Sant Antoni de l’Eixample.
La història del negoci es remunta a la dècada dels 20, quan la mare d’Evaristo Sender va obrir una parada de roba a l’interior del mercat de Sant Antoni. Era difícil trobar la botiga de manera ràpida, ja que tots els passadissos del mercat eren iguals, per la qual cosa la solució que la propietària va trobar va ser instal·lar un rellotge a la porta.
A la dècada dels 70, Sender va expandir el negoci, traslladant la botiga fora del mercat i, després d’alguns locals en diferents zones de Barcelona, el 1982 va obrir la botiga definitiva al carrer Comte Borrell, especialitzada en moda masculina, texans i complements.
Per a la nova ubicació, es va replicar el rellotge original de la parada del mercat a la façana del nou comerç com a distintiu únic. Això es va convertir en el símbol principal i va ser el que va donar nom a la botiga.
Valor sentimental del rellotge
El rellotge ha marcat les hores al barri des de l’any 1982 i el valor sentimental per als veïns és tan alt que, durant la pandèmia, la maquinària es va espatllar i era difícil trobar qui el pogués arreglar, però els mateixos residents hi van insistir fins que es va reparar.
Ara que la botiga ha tancat pels canvis en els hàbits de consum i pel preu elevat del lloguer, els habitants temen que el rellotge es retiri pròximament.
D’aquesta manera, l’associació Sant Antoni Comerç (SAC) està lluitant per mantenir-lo enviant una petició al districte de l’Eixample i a la direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona perquè protegeixin la icona del barri, segons ha informat el president del SAC, Jordi Arias, a través de les xarxes socials.
Futur del rellotge
La petició dels veïns és que el rellotge es mantingui com un símbol del comerç històric del barri, ja que es va reduint cada vegada més. La proposta principal de l’entitat comercial és que qualsevol pròxim propietari del local el conservi, i pretenen que s’hi afegeixi una placa en homenatge a Evaristo per tot el que va aportar al comerç de Sant Antoni.
Així i tot, tenen un pla alternatiu per si no fos possible: una de les botigues associades al SAC s’ha ofert a traslladar el rellotge a la façana del seu negoci.
L’associació pretén reunir-se pròximament amb la comissió de Patrimoni de l’Ajuntament, esperant una resposta favorable a la seva petició.
