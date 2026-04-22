El soroll és la principal causa de conflictes a BCN
La contaminació acústica protagonitza gairebé la meitat dels problemes de convivència veïnal, segons un estudi elaborat per l’Institut Metròpoli.
EDU GIL
La convivència als barris de l'àrea metropolitana de Barcelona es caracteritza, com a norma general, per la cordialitat i una baixa conflictivitat. No obstant, quan sorgeixen problemes entre veïns, el soroll resulta el principal detonant, concentrant gairebé la meitat dels conflictes registrats. Així ho recull l'Enquesta de Convivència i Relacions Veïnals 2024 (ECAMB), elaborada per l'Institut Metròpoli, adscrit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a partir de 3.183 entrevistes realitzades entre octubre i novembre del 2024.
Tot i que un 90,2% de la població afirma no haver tingut problemes, un 9,6% ha experimentat algun conflicte veïnal l'últim any. El soroll es consolida com el detonant principal, present en el 46,1% dels casos (música alta, obres o animals), i se situa a gran distància d'altres causes com les discussions (14,7%) o la brutícia i manteniment d'espais comuns (11,6%).
L'estudi remarca que majoria d'aquests problemes es gestionen de forma interna: el 72,1% dels veïns intenta resoldre el conflicte directament mitjançant el diàleg informal. No obstant, quan es requereix mediació, el 53,6% recorre a l'administrador de finques, mentre que l'ús de la policia (30,4%) o els serveis municipals de mediació (14,8%) és menys habitual.
"Vincles febles"
Tot i que les conseqüències més comunes són el mal ambient (37,6%) o l'evitació de trobades (29,5%), aquests episodis rares vegades escalen cap a situacions d'inseguretat greu, cosa que l'enquesta suggereix que confirma que els veïns prefereixen i aconsegueixen solucionar els seus problemes parlant directament, sense haver de recórrer a la Policia o als jutjats.
L'informe descriu una convivència basada en el que la sociologia denomina "vincles febles". La interacció més estesa és la salutació (63,8%), seguida de converses breus (42,6%). Els nivells de confiança moderada, com fer-se favors (16,1%) o compartir problemes personals (8,4%), són menys freqüents, mentre que la intimitat (visites o activitats d'oci conjuntes) és minoritària, no superant el 5%.
Aquesta intensitat relacional està fortament condicionada per l'estabilitat residencial. Les relacions són més freqüents i sòlides entre persones propietàries, majors de 45 anys (especialment majors de 65) i amb més d'una dècada de residència al barri. En contrast, els joves de 16 a 29 anys i la població nascuda a l'estranger mostren nivells d'interacció significativament menors.
L'estudi remarca que la conflictivitat no és només una qüestió de caràcter, sinó d'habitabilitat. Els problemes veïnals es disparen en vivendes de menys de 60 m2 (14,2%) davant les de més de 90 m2 (6,4%), i són gairebé tres vegades més freqüents en edificis amb un estat de conservació deficient o dèficits estructurals.
Respecte al barri, la valoració és majoritàriament positiva en aspectes funcionals: comunicació (91,9%), proximitat a zones verdes (86,2%) i adequació per a la infància (85,1%). No obstant, la percepció de la seguretat (71,4%) és més gran que la de la vitalitat social (64,0%). Entre els factors que limiten la convivència, destaca la brutícia (44,5%), la circulació de vehicles (33,3%) i la massificació dels espais (27,9%).
Malgrat que el 72,8% dels residents viuen prop d’amistats i el 54,8%, de familiars, hi ha una notable debilitat en la implicació comunitària. Només un 21% es va mobilitzar per resoldre problemes del barri i tot just un 7,7% forma part de cooperatives. No obstant, les xarxes de suport mutu tenen més penetració, i arriben al 28,9% de la població.
