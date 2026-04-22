Després de set setmanes
El túnel de Rubí reobrirà per als trens de mercaderies dimecres vinent
L’avanç de les obres d’emergència al túnel permet habilitar una de les vies per al trànsit ferroviari
Pau Lizana Manuel
Si tot segueix segons el que està previst, Adif reobrirà el túnel de Rubí per als trens de mercaderies la setmana que ve, després de pràcticament set setmanes tancat al trànsit. L’empresa encarregada de les infraestructures ferroviàries haurà complert així el termini que es va donar per reforçar els 60 metres més crítics del túnel. Així, el trànsit ferroviari de mercaderies entre les estacions de Castellbisbal i Rubí - Can Vallhonrat es restablirà per via única la nit de dimarts a dimecres de la setmana vinent (del 28 al 29). Caldrà esperar, això sí, perquè l'R8 de Rodalies torni a circular per aquest punt. De moment, només funciona entre Rubí i Granollers.
Es tracta, segons ha informat Adif, d’un restabliment provisional. Els trens de mercaderies podran circular per una de les vies del túnel en una finestra de 12 hores, de dimecres a diumenge, i de 21 els dilluns o dimarts. És una mesura que continuarà vigent almenys un mes més, mentre els operaris de l’empresa estatal acaben de fer les obres d’emergència necessàries.
L’empresa encarregada de les infraestructures ferroviàries ja havia tancat el túnel durant dies després de l’accident de Gelida, quan es va produir un despreniment. L’estructura va reobrir el 5 de febrer, després de rebre un primer tractament, per mitigar el greu impacte econòmic que comporta tancar aquest tram clau per a les mercaderies ferroviàries. Més tard, mentre es feien obres d’emergència per continuar reforçant la part més perjudicada del túnel, els moviments detectats van obligar Adif a tornar-lo a tancar totalment.
Clau en les mercaderies
El túnel de Rubí és clau per al trànsit ferroviari de mercaderies a Catalunya, ja que és l’únic punt d’accés al Port de Barcelona dels trens que arriben des del nord. Aquestes set setmanes de tancament, les empreses de mercaderies que han volgut mantenir la seva activitat han hagut de desviar el seu material rodant per Lleida. Havien de seguir les vies de l'R4 per Martorell fins a Sant Vicenç de Calders, les de l'R13 i l'R14 fins a la capital del Segrià i les de la RL4 i R4 de tornada a Sant Andreu, cosa que pràcticament triplicava el temps de recorregut habitual.
Els trens d’ample internacional, en canvi, no han tingut més remei que descarregar les mercaderies a la planta logística de la Llagosta i traslladar la seva càrrega fins a Barcelona per carretera.
Treballs al túnel
Per poder reobrir el túnel, Adif ha retirat el balast dels laterals de les dues vies, ha formigonat les bases dels enclavaments –els sistemes físics amb què el centre de control d’Adif a l’estació de França de Barcelona coneix les posicions dels trens en temps real– i se n’han instal·lat 44 més. A més, s’ha reforçat l’estructura dels murs amb xapes Bernold –específiques per als túnels– i formigó. És una actuació que s’ha centrat, de moment, en els 60 metres més malmesos del túnel.
Les obres d’emergència que es continuaran fent les pròximes setmanes hauran d’acabar d’assegurar altres 63 metres del túnel, que també requereixen una intervenció urgent, encara que menys crítica que la feta fins ara. En total, les actuacions han costat uns 3,5 milions d’euros. A més, Adif ja ha adjudicat obres de manteniment per via ordinària per a la resta del túnel amb un pressupost estimat de 19.278.117,36 euros. Es preveu que les obres comencin cap a l’estiu d’aquest mateix any i que no obligaran a tancar totalment el trànsit.
