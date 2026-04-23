Badalona crearà el seu primer refugi municipal de gats
L’espai, per a 100 animals, servirà per resituar les colònies felines de la serralada de Marina i acollir temporalment altres exemplars.
Gerardo Santos
Badalona tindrà un refugi municipal per a gats. L’Ajuntament de la quarta ciutat catalana ha anunciat que ha habilitat un espai de 320 metres quadrats i amb capacitat per a 100 felins a la masia de la Torre Codina (al barri del Canyet), per "reubicar diverses colònies de gats situades a la serralada de Marina, i avançar cap a una gestió més controlada i respectuosa" d’aquests animals a la ciutat.
"Es tracta d’un pas molt important i exemplar en l’atenció als animals", va declarar l’alcalde, Xavier Garcia Albiol. Segons assenyala el govern municipal, el nou espai dona resposta a dos informes emesos fa quatre anys pel Servei de Vigilància i Guarderia del Parc de la Serralada de Marina, així com pel Cos d’Agents Rurals. El primer "alertava de l’impacte sobre la biodiversitat derivat de la presència de tres colònies felines" en l’àmbit de la muntanya. El segon informe instava directament a la seva retirada.
Malgrat que la principal motivació d’aquesta actuació és la reubicació de les colònies felines de la zona de muntanya badalonina, el govern municipal assenyala que la nova gatera permetrà "també" disposar d’"un espai temporal per a altres gats procedents de solars o edificis abandonats, assegurant-los unes condicions adequades".
La nova infraestructura, "tancada per evitar la dispersió dels animals i garantir la seguretat", disposa d’espais coberts rehabilitats com a zones de refugi, espais de sorra, zones d’ombra i abeuradors. El projecte ha suposat una inversió de 42.700 euros, declara el govern d’Albiol.
Si bé l’espai ja està habilitat, encara no es coneix quan es podrà posar en marxa. La gestió del refugi, declara l’Ajuntament, "correrà a càrrec d’entitats animalistes de la ciutat, amb el suport de l’àrea de Benestar Animal de l’Ajuntament, que facilitarà alimentació i altres recursos necessaris per al manteniment dels animals".
Licitació de contractes
El govern d’Albiol va assenyalar que la creació del refugi "s’emmarca en una estratègia més àmplia" per habilitar nous espais per a colònies urbanes i "avançar cap a un model de control poblacional dels gats ferals". En aquesta línia, l’Ajuntament també va anunciar que es licitaran dos contractes relacionats. El primer, "de captura, esterilització i atenció veterinària integral dels gats comunitaris" i, el segon, de "subministrament d’aliment sec i humit, així com de materials com ara sorra higienitzant, menjadores i casetes". Es preveu que el pressupost anual dels dos contractes arribi als 400.000 euros.
"A les persones, primer, però als animals hem de donar-los, també, l’atenció digna que mereixen" va declarar l’alcalde Albiol en una publicació a les xarxes socials.
