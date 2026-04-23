Artèria de Sant Martí
BCN gastarà 1,2 milions a reparar les esquerdes de la rambla de Guipúscoa
L’Ajuntament repararà les esquerdes i bonys de part del passeig i la calçada entre el carrer del Maresme i la rambla de Prim. Les operacions, des de l’octubre fins al març del 2027, comportaran afectacions al trànsit i el pas d’autobusos.
Jordi Ribalaygue
Unes esquerdes allargades fracturen i deformen part del paviment de la rambla de Guipúscoa, a Barcelona. Les clivelles i els bonys al passeig central que travessa el districte de Sant Martí han causat desnivells de fins a 40 centímetres entre el carrer del Maresme i la rambla de Prim, on també s’observa una esquerda ben ampla a la calçada. L’amenaça que els vianants s’entrebanquin amb els plecs que esquerden i bomben el terra ha portat a tancar un racó amb bancs i arbres. Després que l’enfonsament qualificat de greu fos advertit per la brigada de manteniment el 2023, l’Ajuntament assumirà una factura d’1,27 milions d’euros durant els pròxims mesos per reparar els desperfectes de l’artèria que enllaça la capital amb Sant Adrià de Besòs.
El consistori preveu que la reparació al llarg de 126,6 metres de via i 4.200 metres quadrats d’extensió començarà a l’octubre i s’acabarà el març del 2027. Segons el projecte, en la primera fase s’excavarà entre la calçada i part del passeig, cosa que obligarà a tallar del tot el trànsit del costat mar. La interrupció es mantindrà per asfaltar de nou el carril.
La planificació preveu deixar una amplada suficient per a vianants i donar alternatives al pas de vehicles en sentit Besòs, que "es veurà afectat durant tota l’execució de l’obra", anticipa la memòria de la reforma. També preveu que les línies de bus "H10, 33 i N8 que circulen per aquesta calçada hauran de modificar el recorregut". En canvi, el consistori assegura que l’accés als garatges no tindrà cap alteració durant les obres i que, com a mínim, es mantindrà sempre un carril de circulació en els dos sentits de la rambla de Guipúscoa.
L’Ajuntament atribueix els desperfectes a la passada sequera i a la incapacitat del terreny d’absorbir l’aigua que baixa per sota terra fins a aquest punt, que coincideix amb el curs d’una antiga riera. La combinació d’aquests dos factors va desencadenar un despreniment subterrani a les pantalles que hi ha entre la superfície i les vies de la línia 4 del metro, que transcorren per sota.
"El pas del túnel del metro feia una retenció de les aigües que venen de la part més alta de la ciutat i s’hi acumulaven", va explicar el director d’espai públic de Sant Martí, Joan Carles Altamirano, en l’últim consell de barri de la Verneda i la Pau. "Sumat al temps de sequera, les terres de sota el sòl van quedar molt seques i, quan hi va haver pluges puntuals, van fer una rentada i van deixar tota una cavitat en aquest espai, que tan sols s’aguantava pel formigó de la vorera", va indicar. Altamirano va afegir que el subsol ha quedat "totalment buit de terra". "S’ha acabat enfonsant pel mateix pes dels arbres, els bancs i la urbanització", va assenyalar.
Amb les obres es crearan unes vies de drenatge per canalitzar l’aigua i que no quedi retinguda sota la superfície, a risc de provocar nous corriments de terres i produir de nou esquerdes i destrosses al carrer. L’empresa municipal BSM està ara en procés d’adjudicar la remodelació.
Perill i risc de caure
El projecte per al recorregut malmès de la rambla de Guipúscoa exposa que es va identificar una "fallada estructural del ferm", amb un "enfonsament generalitzat de la zona" entre les dues pantalles del metro. El defecte ha inclinat el terreny en part de la rambla i el carril bici adjacent. "Aquests esglaons fan que els vianants tinguin el risc de caure i són un perill de seguretat viària per als ciclistes i el trànsit rodat", alerta.
En conseqüència, l’informe diagnostica que "amb una reparació convencional no n’hi havia prou" i afirma que "aquest problema ja fa bastants anys que passa i s’ha mirat d’arreglar diverses vegades amb reparacions del ferm a la rambla". L’estat de la via prova que no han sigut efectives.
El dictamen detalla que "es planteja una excavació de tota la zona entre pantalles" de la infraestructura del suburbà i "fer un reforç estructural del paviment perquè no hi torni a haver un enfonsament". Les tasques aniran acompanyades de la "repavimentació de tot el tram de carrer, tant del costat de mar com del costat de muntanya".
Les obres inclouen la substitució del paviment de la calçada i el passeig en el tram que se sanejarà. L’asfalt es refermarà per suportar més bé el pas d’autobusos i vehicles pesants. Altamirano va admetre que "hi ha bastantes esquerdes" al carril de circulació, però va comentar que no es deuen a l’enfonsament del sòl, sinó a una dilatació per "diversos assentaments entre una zona i l’altra". "S’ha fet una diagnosi amb georadar i no s’hi han detectat més cavitats", va afirmar el director.
