Increment de la complexitat
Catalunya impulsa un pla pilot que introdueix la figura d’un mosso en centres educatius
Des de la Conselleria d’Educació remarquen que, segons l’OCDE, un de cada dos països desenvolupats compta amb programes similars de col·laboració entre escola i agents de l’autoritat amb finalitats preventives i comunitaris
La Generalitat de Catalunya ha impulsat un projecte pilot que introduirà la figura d’un agent dels Mossos d’Esquadra a les zones educatives de l’Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d’Aran i Tàrrega (Lleida) i en dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona), han confirmat fonts d’Educació a Europa Press. Segons ha avançat ‘El País’, aquest nou model de col·laboració per a la convivència escolar busca fer tasques de prevenció, acompanyament i intervenció, en el seu cas, per garantir la convivència escolar.
«El projecte neix de l’increment de la complexitat entorn dels centres educatius i la necessitat de reforçar el benestar de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, una demanda fortament reclamada des del món docent», apunten des de la conselleria.
Des d’Educació remarquen que, segons l’OCDE , un de cada dos països desenvolupats compta amb programes similars de col·laboració entre escola i agents de l’autoritat amb finalitats preventives i comunitàries.
Han afegit que fins a nou comunitats autònomes –entre les quals Galícia, Navarra, Andalusia, Madrid o les illes Balears– ja tenen integrats projectes similars.
