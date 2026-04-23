Les Franqueses
Condemnat un entrenador que va demanar fotos nues a les futbolistes
J. G. Albalat
Entrenava un equip de futbol femení del club Llerona (Les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental) on jugaven adolescents de 14 anys. Aquest dimecres s’ha assegut en un altre banc dels acusats, el dels acusats, a l’Audiència de Barcelona. La fiscalia li atribuïa els delictes de contacte amb menors de 16 anys per cometre actes de naturalesa sexual i d’utilització de menors per a l’elaboració de material pornogràfic. Després d’arribar a un acord amb l’acusació, l’imputat ha reconegut els fets i ha acceptat una pena total de dos anys i mig de presó; una multa de 1.200 euros; la inhabilitació per exercir professió i ofici relacionats amb menors, i el pagament d’una indemnització de 10.500 euros per a les quatre víctimes.
El tribunal, per la seva banda, ha suspès l’execució de la pena. És a dir, l’entrenador no ingressarà en un centre penitenciari si no delinqueix durant els quatre pròxims anys. Això sí, haurà de participar en un programa especial sobre delictes sexuals, a part de continuar amb la teràpia que ja està seguint. L’acusat ha entregat aquest mateix dimecres 8.000 euros per indemnitzar la víctima, per la qual cosa se li ha pogut aplicar l’atenuant de reparació del mal. Inicialment, la fiscalia reclamava per a ell un total de 20 anys de presó.
Al final, ha sigut condemnat a cinc mesos de presó per tres delictes i 11 mesos pel quart i a acostar-se a les víctimes (tres d’elles jugadores i una quarta, de 16 anys, que l’ajudava en les tasques d’entrenament.
Proposta sexual
L’acusat va entrenar l’equip femení del club esportiu en les temporades 2018-2019 i 2019-2020. Segons la fiscalia, l’imputat, "mogut per l’ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos", va sol·licitar en ocasions fotos en què apareguessin nues les jugadores i l’adolescent que compartia les tasques d’entrenament amb ell.
A una de les adolescents, l’entrenador li va proposar tenir una trobada sexual i li va arribar a dir: "Podem quedar al meu cotxe per al que sorgeixi".
