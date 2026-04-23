Procés extraordinari
Cues de set hores i confusió a BCN en l’operatiu per assessorar migrants
El SAIER, únic centre municipal que emet aquests dies els informes de vulnerabilitat, va reorganitzar l’activitat per atendre les 1.000 persones que hi van anar ahir.
Pau Lizana Manuel
El Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de Barcelona, situat al carrer de Tarragona, va començar a emetre dimarts els informes de vulnerabilitat que molts migrants necessiten per accedir al procés de regularització extraordinària impulsat pel Govern. És, ara per ara, l’única oficina municipal de la capital catalana que pot emetre aquest certificat i que, des d’ahir, no requereix cita prèvia per atendre els potencials beneficiaris. Així, hi ha persones que, tal com ja va passar a La Farga de l’Hospitalet a principis d’aquesta setmana, van decidir fer nit al costat de l’edifici per ser els primers a aconseguir el document.
L’afluència va ser tal que, com és habitual en cues d’aquesta magnitud, ahir van aflorar conflictes que van requerir la intervenció de la Guàrdia Urbana, fet que va retardar durant llargs minuts l’obertura de l’oficina, prevista per a les 9.00 hores. "Tenim temps per atendre tothom, però no tothom el primer dia", va dir la gerent de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Claris, que es va desplaçar fins a aquest punt del districte de Sants.
Claris va assegurar que a primera hora havien acudit al SAIER pràcticament 1.000 persones, quan la capacitat d’atenció del centre és d’unes 200 al dia, en el seu horari habitual de 9.00 a 15.00 hores. De nou, tal com va passar a La Farga de l’Hospitalet, la gran afluència es devia en part a persones que no estaven empadronades a Barcelona –i que, per tant, no podrien accedir a cap dels documents que s’ofereixen al SAIER–. Segons Claris, representaven un 30% de les persones que feien cua.
És el cas de Morad, un jove marroquí que fa 10 anys que és a Espanya. Venia de Mataró i assegurava no estar empadronat a Barcelona, però no va trobar cap altra manera d’aconseguir informació sobre el procediment. Entre anades i vingudes, va esperar torn des de dos quarts d’onze del matí i a les 17.00 hores continuava esperant. "El que vull és treballar bé; si no, no esperaria pas tant", deia.
Cinc hores i sense menjar
Una mica menys de temps esperava Julio Ramírez, oriünd del Perú. "He arribat al migdia, i aquí continuo sense haver dinat, cinc hores després", lamentava aquest paleta, que fa vuit mesos que és a Espanya. L’acompanyava esperant torn el seu fill, que després de 10 anys al país ja ha regularitzat la situació, i ara vol que el seu pare pugui tornar a treballar del que feia al seu Perú natal, en la construcció de carreteres. "Fa més de 30 anys que ho fa".
Ramírez sí que està empadronat a Barcelona i té molt clar què ve a buscar al SAIER. "Aquest és l’únic lloc on em donaran el certificat de vulnerabilitat, ja m’ho ha dit l’advocat", assegurava, i afegia que ja té a punt per lliurar el certificat d’antecedents penals i l’empadronament. A més del SAIER, a partir de demà també atendran sense cita prèvia les oficines d’atenció al públic (OAC) de la plaça Sant Miquel i de la Monumental. La setmana que ve, s’afegirà al dispositiu una oficina específica al carrer Miquel Bleach, 24, al barri d’Hostafrancs.
